Ledus pasaka Kuldīgā: visu mīlētāju svētkos taps lielizmēra ledus sirds
No 13. līdz 15. februārim Kuldīga aicina iedzīvotājus un viesus izbaudīt īpašu Valentīndienas nedēļas nogali, kur romantika satiekas ar vēsturisko vidi, nesteidzīgu ritmu un ziemas dabas burvību.
Kuldīga ir viena no romantiskākajām pilsētām Latvijā - vieta, kur vecpilsēta, upes krasti, tiltiņi un plašas ainavas ir sasniedzamas īsas pastaigas laikā. UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautā vecpilsēta, autentiskā arhitektūra un mierīgā atmosfēra padara Kuldīgu par ideālu galamērķi pāriem, kas Valentīndienā vēlas baudīt kopā būšanu bez steigas.
Ledus skulptūra ''Sirds'' Kuldīgas Rātslaukumā
13. un 14. februārī Kuldīgas Rātslaukumā tēlnieks Kārlis Īle veidos lielizmēra ledus skulptūru “Sirds”. Skulptūras izgatavošanu varēs vērot klātienē 13. februārī no plkst. 15.00 līdz 19.00 un 14. februārī no plkst. 11.00 līdz 16.00. No 14. februāra plkst. 18.00 ledus sirds būs pieejama kā romantiska foto vieta vecpilsētas centrā un būs apskatāma tik ilgi, cik to ļaus ziemīgie laikapstākļi.
Kārlis Īle ir viens no atpazīstamākajiem Latvijas tēlniekiem, kura darbi pazīstami gan Latvijā, gan ārvalstīs. Viņš regulāri piedalās starptautiskos sniega un ledus skulptūru festivālos, kuros ieguvis vairākas balvas, un ir radījis vides objektus, skulptūras un dizaina darbus publiskajā telpā visā pasaulē. Viņa darbus raksturo precizitāte, spēcīga simbolika un spēja trauslos materiālos - sniegā un ledū - iedzīvināt emocijas.
Dabas veidota ledus pasaka - Ventas rumba
Šobrīd Eiropā platākais ūdenskritums - Ventas rumba - ir aizsalusi un pārvērtusies par iespaidīgu dabas veidotu ledus skulptūru. 13. un 14. februāra vakaros no plkst. 18.00 līdz 21.00 šī ledus ainava tiks izcelta ar īpašu apgaismojumu mīlestības noskaņās, radot unikālu vidi romantiskām pastaigām gar Ventu.
Romantiskais Kuldīgas šarms - pastaigas vecpilsētā un dabā
Kuldīgas romantisms slēpjas tās mērogā un vidē - šauras bruģētas ielas, koka ēkas, tiltiņi, upes krasti un vēsturiskie pagalmi veido ainavu, kas aicina klīst bez steigas. Ziemā šī vide kļūst īpaši klusa un poētiska, ļaujot baudīt sarunas, kopā būšanu un skatus, kuros pilsēta nemanāmi saplūst ar dabu.
Valentīndienas piedāvājumi pilsētā un novadā
Visas nedēļas nogales laikā Kuldīgā un Kuldīgas novadā tūrisma uzņēmēji piedāvās īpašus Valentīndienas pasākumus un piedāvājumus - svētku ēdienkartes, īpašus kokteiļus un romantiskas vakariņas, muzikālas programmas, īpašas degustācijas un prezentācijas, kā arī aktivitātes ģimenēm ar bērniem.