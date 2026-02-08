Svarīga informācija Saulkrastu novada iedzīvotājiem
Pieaugot ikdienas izdevumiem un energoresursu cenām, arvien vairāk Saulkrastu novada iedzīvotāji saskaras ar grūtībām segt mājokļa uzturēšanas izmaksas. Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem šādās situācijās, SIA "Saulkrastu komunālserviss" par saviem pakalpojumiem klientiem nepiemēros kavējuma procentus līdz jūnijam, ziņo Saulkrastu novada pašvaldība
Aicina Saulkrastu novada iedzīvotājus vērsties Saulkrastu novada Sociālajā dienestā, kuri, izvērtējot ikvienu situāciju, nodrošina sociālo palīdzību mājokļa izdevumu apmaksai un kurināmā iegādei.
Sociālā palīdzība paredzēta Saulkrastu novadā deklarētām un faktiski dzīvojošām personām vai mājsaimniecībām, kuru ienākumi nav pietiekami, lai segtu pamatizdevumus.
Palīdzību var saņemt:
- mājsaimniecības arī bez trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa;
- vientuļi pensionāri;
- personas ar invaliditāti;
- ģimenes ar bērniem;
- personas, kuras nonākušas krīzes situācijā (piemēram, straujš ienākumu samazinājums, veselības problēmas, neparedzēti izdevumi).
Ziņots, ka katra situācija tiek izvērtēta individuāli, ņemot vērā mājsaimniecības sastāvu, ienākumu līmeni, īpašuma stāvokli un citus sociālos apstākļus.
Sociālā palīdzība var tikt piešķirta, lai daļēji vai pilnībā segtu:
- dzīvojamās telpas īres maksu;
- komunālos maksājumus (apkure, elektroenerģija, ūdensapgāde, kanalizācija);
- atkritumu apsaimniekošanas izdevumus;
- citus ar mājokļa uzturēšanu saistītus obligātos maksājumus.
Palīdzības apmērs tiek noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem un mājsaimniecības finansiālajām iespējām.
Šobrīd īpaši aktuāls ir jautājums par kurināmā iegādi. Saulkrastu novada Sociālais dienests var piešķirt sociālo palīdzību malkas, koksnes brikešu, granulu un cita apkurei nepieciešamā kurināmā iegādei.
Lai saņemtu sociālo palīdzību, iedzīvotājiem jāvēršas Saulkrastu novada Sociālajā dienestā, iesniedzot:
- rakstisku iesniegumu;
- dokumentus par ienākumiem;
- mājokļa izdevumus apliecinošus dokumentus;
- nepieciešamības gadījumā – citus dokumentus, kas apliecina sociālo situāciju.
Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas, palīdz noformēt dokumentus un izvērtē katru iesniegumu individuāli. Lēmums par palīdzības piešķiršanu tiek pieņemts atbilstoši noteiktajai kārtībai.