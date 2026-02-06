Ķekavas novadā turpinās ugunsgrēka dzēšanas un likvidēšanas darbi dzīvojamā mājā
Baisais ugunsgrēks Krustkalnos: parādījušās jaunas detaļas par traģēdijas iemesliem.VIDEO
Traģiskais ugunsgrēks Ķekavas novada Krustkalnos, kurā dzīvību zaudēja divi bērni, izcēlies salīdzinoši jaunā un atbilstoši būvnormatīviem celtā ēkā, tādēļ kā visticamākie nelaimes cēloņi tiek izskatīti elektroiekārtu bojājumi vai neuzmanīga rīcība ar uguni, atzina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis.
Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" Baltmanis uzsvēra, ka ēkā bija ierīkotas ugunsaizsardzības sistēmas un tajā nebija individuālo apkures ierīču. "Ja izslēdzam apkuri, tad paliek divi iespējamie iemesli – elektroiekārtas vai elektroinstalācija, vai arī neuzmanīga rīcība ar uguni," skaidroja VUGD priekšnieks.
Notikušā apstākļus izmeklē Valsts policija, taču process var būt ilgstošs, jo notikuma vieta ir stipri izpostīta. Lielos postījumus dienesta vadītājs skaidroja ar uguns izplatības specifiku konkrētajā gadījumā – liesmas sākotnēji izlauzušās pa logu un tālāk strauji izplatījušās pa ēkas fasādi. Pašlaik VUGD nav pamata uzskatīt, ka būtu pārkāpti būvnormatīvi.
Jau vēstīts, ka 16. janvāra rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi bērni. 29 cilvēki tika izglābti, bet 15 evakuējās pašu spēkiem.
Informāciju par ugunsgrēku četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī VUGD saņēma plkst.4.59. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana. Ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties sāka visu dzīvokļu pārmeklēšanu un cilvēku glābšanu.