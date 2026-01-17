Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams
Baisajā ugunsgrēkā cietušo māju Krustkalnos aizliedz ekspluatēt
Ķekavas novada pašvaldības būvvalde nolēmusi aizliegt Krustkalnu ciemā ugunsgrēkā cietušās ēkas ekspluatāciju visā tās apjomā, aģentūru LETA informēja pašvaldībā. Tas darīts, pamatojoties uz būvvaldes veiktās ēkas apsekošanas rezultātiem. Ugunsgrēka cietušajai ēkai Jaunlazdu ielā 5 konstatēti būtiski bojājumi, kas ietekmē tās drošumu.
Apsekošanas laikā konstatēts, ka ugunsgrēks ir skāris vairākus dzīvokļus un ēkas fasādi, bojātas ēkas nesošās konstrukcijas un pārsegumi, kā arī ugunsgrēka dzēšanas rezultātā daļa ēkas cietusi no ūdens iedarbības. Ēkai šobrīd ir pilnībā atslēgta gāzes, ūdens, siltuma un elektroapgāde.
Iedzīvotājiem uzturēties ēkā šobrīd nav droši, uzsver pašvaldība.
Ēkas īpašniekiem uzdots nekavējoties nodrošināt pilnu būves tehnisko apsekošanu, lai varētu lemt par turpmāko rīcību un iespējamu daļēju ekspluatācijas atjaunošanu.
Jau ziņots, ka dzīvojamā ciemata "Jaunlazdu mājas" apsaimniekotājs ir SIA "Fortium.lv". Ķekavas novada pašvaldība esot tiešā saziņā ar cietušajām ģimenēm un turpinot sniegt nepieciešamo atbalstu, tostarp izmitināšanas un sociālās palīdzības nodrošināšanu.
Kā ziņots, "Fortium.lv" visus ugunsgrēkā cietušās ēkas iemītniekus izmitinājis citos dzīvokļos. Daļai piedāvāti brīvie dzīvokļi ciematā "Jaunlazdu mājas", bet citiem - citos "Fortium.lv" apsaimniekotajos projektos, piemēram, "Panorama Plaza".
Jautāti, vai cietusī ēka bija apdrošināta, "Fortium.lv" atbildēja apstiprinoši. Tāpat apsaimniekotājs norādīja, ka visos dzīvokļos bijuši uzstādīti dūmu detektori.
Par ēkas atjaunošanu "Fortium.lv" iepriekš komentārus nesniedza, norādot, ka par to tiks lemts pēc izmeklēšanas beigām.
Jau ziņots, ka piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Krustkalnu ciemā gāja bojā divi bērni. TV3 ziņoja, ka sieviete, kura, iespējams, ir bojāgājušo bērnu māte - smagā stāvoklī ārstējas slimnīcā. Par viņas trešo bērnu - četrgadīgo meiteni, kas arī cietusi traģēdijā, šobrīd rūpējas bērnu slimnīcas mediķi.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, bet vēl nav izvirzījusi konkrētas versijas par ugunsgrēka cēloņiem. Lielāka skaidrība varētu būt tikai pēc ekspertīžu saņemšanas.