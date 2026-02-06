Vētra "Leonardo" Portugālē izraisījusi nāvējošus plūdus. Miris vīrietis, bezvēsts pazudusi meitene. FOTO, VIDEO
Kamēr Portugāle tik tikko bija atkopusies no pagājušās nedēļas lietavām un spēcīgajiem vējiem, kas prasīja piecu cilvēku dzīvības, valsti skārusi jauna vētra, kas izraisījusi nāvējošas lietavas un prasījusi vismaz viena cilvēka dzīvību.
Vētra, kurai dots nosaukums "Leonardo" ir jau septītā vētra šogad, kas skārusi Pireneju pussala - tās ietvaros vairākos Spānijas un Portugāles reģionos nolijusi vairāku mēnešu nokrišņu norma, kas izraisīja plašus plūdus un cilvēku evakuācijas, kā arī padarījusi neskaitāmus autoceļus un dzelzceļa līnijas neizbraucamas.
Vētras "Leonardo" sekas Portugālē un Spānijā
Kamēr Portugāle tik tikko bija atkopusies no pagājušās nedēļas lietavām un spēcīgajiem vējiem, kas prasīja piecu cilvēku dzīvības, valsti skārusi ...
Vētra trešdien Portugāles dienvidaustrumos laupīja arī kāda 60 gadus veca vīrieša dzīvību, kuru aiznesa straume brīdī, kad viņš ar automašīnu centās šķērsot applūdušu teritoriju. Bet Spānijas Malagas provincē bez vēsts pazudusi kāda meitene, kuru aiznesa Turviljas upe, kad viņa mēģināja glābt savu suni.
Santaremas reģionā amatpersonas izsludinājušas augstāko plūdu brīdinājumu, evakuējot visus iedzīvotājus Težu upes piekrastē. Bet īpaši smaga situācija izveidojusies Portugāles dienvidu pilsētā Alkaserā du Salā, kur pilsētas centrs ir pilnībā applūdis un daudzi cilvēki zaudējuši visu savu iedzīvi. “Mana māja pludo, viss ir izpostīts – veļasmašīna, ledusskapis, viss,” plūdus raksturo kāda 78 gadus veca iedzīvotāja, kas no savas dzīvesvietas tika evakuēta.
Vētra smagi skārusi arī Spānijas Andalūzijas reģionu, no kura tika evakuēti 4000 iedzīvotāji. Reģionā bija novērojami gan plūdi, gan zemes nogruvumi, turklāt laikapstākļu dēļ sabruka arī vairākas mājas. Spānijas meteoroloģiskais dienests izsludinājis trauksmes līmeni Spānijas dienvidos, piebilstot, ka nedēļas nogalē reģionu skars vēl viena vētra.