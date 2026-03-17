NHL superzvaigzne Draizaitls vairs neizies laukumā regulārā čempionāta atlikušajās spēlēs, "Oilers" smagi jācīnās par iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā
Viens no Nacionālās hokeja līgas (NHL) rezultatīvākajiem spēlētājiem Leons Draizaitls traumas dēļ nepiedalīsies regulārā čempionāta atlikušajās spēlēs, otrdien paziņoja viņa pārstāvētā Edmontonas "Oilers".

Svētdien mačā ar Nešvilas "Predators" vācu uzbrucējs guva traumu pēc tam, kad Ozijs Vīsblats viņu iegrūda apmalē. Turpinājumā viņš uz ledus bija vēl pāris nomaiņas, bet nākamajos divos periodos nespēlēja.

Šosezon Draizaitls 65 mačos guvis 35 vārtus un atdevis 62 rezultatīvas piespēles.

Rietumu konferencē "Oilers" ar 75 punktiem 68 spēlēs ir septītajā vietā, un tai vēl jācīnās par iekļūšanu Stenlija kausā. Pamatturnīrā komandas katra aizvadīs pa 82 mačiem.

Citi šobrīd lasa