FOTO: Saulkrastos tapis unikāls ledus namiņš - ģimenes pašu rokām būvēta krāsaina igla

Ledus igla Saulkrastos
Saulkrastos tapis unikāls apskates objekts – ģimenes pašu rokām būvēta krāsaina ledus igla, ko apskatīt var ikviens interesents, informē Saulkrastu novada pašvaldība.
Šrenku ģimene, Andis ar sievu Lindu un bērniem Šarloti, Paulīni un Hugo, šajā ziemā radījusi īpašu un krāsainu objektu, pašu būvētu iglu, kas prieku sagādā ne tikai pašiem, bet arī kaimiņiem un garāmgājējiem. Igla ir tradicionāla ziemeļu tautu veidota pagaidu māja no sniega vai ledus blokiem, un ideja par tās izveidi radās sievai Lindai. Savu ieceri viņa izstāstīja vīram Andim, kurš tobrīd bija tikko atgriezies no Arktikas, kur strādā uz kuģa.
Par idejas realizāciju ilgi nebija jādomā, jo ārā laikapstākļi bija īpaši ziemīgi, un ģimene nolēma, ka jāķeras pie darba.
Iglas tapšana ilga aptuveni trīs nedēļas, un tas bija ģimenes pirmais šāda mēroga projekts. Visvairāk laika prasīja ledus sagatavošana, jo ūdens bija jāsasaldē blokos, lai tos varētu izmantot būvniecībā. Sākotnēji bija plānots izmantot balonus, kuros sasaldēt ūdeni, taču vēlāk ģimene izvēlējās plastmasas kanniņas, kas ļāva izveidot kvadrātveida ledus blokus un būtiski atviegloja būvniecības procesu. Lai iegūtu krāsainos blokus, ūdenim tika pievienota pārtikas krāsa.
Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija ledus bloku savienošana. Tam tika izmantots ūdens un sniegs, kas palīdzēja blokiem labāk sasalt kopā un veidot stabilu konstrukciju. Īpaši laikietilpīga izrādījās kupola izbūve, kurai tika veltīta vesela nedēļa.
Arī ieejas arkas veidošana prasīja lielu pacietību, jo aukstajā laikā cimdi bieži pielipa pie ledus blokiem. Tomēr ģimene neatlaidīgi turpināja darbu, līdz iecere tika īstenota.
Iglu papildina krāsainas lampiņas, kas vakaros un naktīs piešķir būvei īpašu noskaņu un padara to vēl iespaidīgāku. Linda aizraujas ar fotografēšanu un regulāri dalās ar skaistiem Saulkrastu dabas skatiem sociālajos tīklos. Kā atklāj Andis, tuvākajā laikā gaidāma arī ziemeļblāzma, un Linda jau plāno īpašu fotosesiju, kurā tiks iemūžināta igla uz dabas fenomena fona.
Šis radošais projekts iedvesmojis ģimeni domāt arī par nākotni. Jau tagad tiek apspriests, ko varētu izveidot nākamajā ziemā, iespējams, vēl lielāku un tehniski sarežģītāku būvi. Ja laikapstākļi ļaus, tiek apsvērta arī iespēja veidot iglu ar krāsniņu, kā tas tiek darīts Lapzemē.
Šrenku ģimene aicina ikvienu interesentu apmeklēt un apskatīt krāsaino iglu Saulkrastos, Muižas ielā 8.