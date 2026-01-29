FOTO. VIDEO: Mangaļsalas mola pasakainā ziemas burvība
Šajā ziemas spelgonī Mangaļsalas molā izveidojušās brīnumainas ledus skulptūras. Simtiem rīdzinieku un galvaspilsētas viesu brauc vērot šo ziemas pasaku. Apmeklētāji sajūsminās par tur radīto fantastiku.
Skati ir vienreizēji un arī Jauns.lv piedāvā šo fantastisko ziemas brīnumu aplūkot, un, ja iespējams, aicina arī to aplūkot klātienē.
Mangaļsalas mols 2026. gada janvārī
Mangaļsalas mols 2026. gadaŠajā ziemas spelgonī Mangaļsalas molā izveidojušās brīnumainas ledus skulptūras. Simtiem rīdzinieku un galvaspilsētas viesu brauc vērot šo ...
Mangaļsalas mols, saukts arī par Mangaļsalas dambi jeb Austrumu molu, kas būvēts laikā no 1850. līdz 1861. gadam iestiepjas no Daugavas Rīgas jūras līcī. Tā garums ir 2240 metri. Jūras daļu austrumu molam veidoja pāļu konstrukcijas, kas vēlāk tika izbērtas un pārklātas ar akmeņiem. Dambja pamatdaļa veidota no smagām fašīnām un akmeņiem. Mangaļsalas dambis kalpo kā Daugavas labā krasta nostiprinājums. Mangaļsalas mols ir iecienīts tūrisma objekts un dabas pastaigu vieta, kaut arī atrodas tālu no Rīgas centra.