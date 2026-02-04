Rīgā pulcēsies Eiropas un ASV enerģētikas līderi, lai spriestu par Baltijas reģiona enerģētisko drošību
Trešdien, 11. februārī, Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notiks Baltijas reģionā lielākā enerģētikas konference “Enerģētikas attīstības virzieni Baltijas jūras reģionā”, pulcējot augsta līmeņa politikas veidotājus un nozares ekspertus no Baltijas valstīm, ASV, Vācijas, Francijas, Dānijas, Nīderlandes, Polijas, Spānijas, Lielbritānijas un Saūda Arābijas. Konferencē tiks aplūkoti galvenie ar energoapgādes drošību, pieejamību un ilgtspēju saistītie izaicinājumi.
Konferenci atklās klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas (PEP LNK) prezidente asoc. prof. Olga Bogdanova, Latvijas Universitātes rektors prof. Gundars Bērziņš un PEP goda priekšsēdētājs Dr. Maikls V. Hovards. Tematisko uzrunu teiks ASV Enerģētikas departamenta Enerģētikas sekretāra vietniece Ketrīna Hereza.
“Enerģijas pieejamība, ilgtspēja un konkurētspēja ir priekšnoteikums valsts ekonomikas izaugsmei. Tomēr būtiskākais ir mūsu enerģētiskās drošības jautājums, jo pēc atslēgšanās no BRELL tīkla, Baltijas valstis spēja nodrošināt tik sabalansētu elektroenerģijas tīkla darbību, ka lietotāji nemanīja ne atslēgšanās brīdi no BRELL, ne pieslēgšanās mirkli Eiropas tīklam nākamajā dienā. Ir svarīgi turpināt sadarbību Baltijas reģiona līmenī, lai visas Baltijas valstis arī turpmāk kopā veidotu no ārējiem faktoriem drošu elektroenerģijas apgādes un ražošanas sistēmu, veidojot bāzi zemam elektroenerģijas cenu līmenim un piesaistot investīcijas tautsaimniecībai,” uzsver klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
Diskusijās par ģeopolitisko notikumu ietekmi uz enerģētikas drošību, kā arī nozares politikas attīstību, enerģijas ražošanas un patēriņa līdzsvaru, finansēšanas iespējām un vietējo kopienu lomu enerģijas pieejamības nodrošināšanā iesaistīsies arī Igaunijas enerģētikas un vides ministrs Andress Suts, Lietuvas enerģētikas ministrs Žigimants Vaičiūns, nozares vadošo uzņēmumu vadītāji, kā arī pārstāvji no Eiropas Investīciju bankas (EIB), Eiropas Revīzijas palātas (ECA) un Eiropas enerģētikas regulatoru padomes (CEER).
Konferences programmu papildinās arī politiski un stratēģiski nozīmīgs notikums. Baltijas par enerģētikas politiku atbildīgie ministri parakstīs Baltijas valstu saprašanās memorandu, kura mērķis ir veicināt savstarpēju sadarbību, pārredzamību un ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas saskaņošanu enerģētikas jomā.
“Enerģētikas izaicinājumi šodien pārsniedz valstu robežas, tāpēc šī konference ir būtiska platforma kopīga skatījuma veidošanai Baltijas jūras reģionā. Apvienojot starptautisko pieredzi un ilgtermiņa domāšanu, iespējams stiprināt enerģētikas politiku un reģiona noturību,” uzsver PEP LNK prezidente Olga Bogdanova.
Konferenci organizē PEP LNK, Klimata un enerģētikas ministrija un Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Pasaules Enerģijas padomes globālo tīklu un Baltijas jūras reģiona enerģētikas nozares līderiem. Konference norisināsies angļu valodā, un to būs iespējams vērot tiešsaistē konferences oficiālajā mājaslapā. Pilna programma pieejama šeit.
