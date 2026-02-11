"Ledusskapī bija beigts prusaks." Aculiecinieks stāsta par situāciju Rīgas skolas ēdnīcā
Rīgas Teikas vidusskola gadiem ilgi lepojusies ne tikai ar akadēmiskiem sasniegumiem, bet arī ar vienu no labākajām skolas virtuvēm galvaspilsētā. Taču šis mācību gads esot nesis būtiskas pārmaiņa. Pēc iepirkuma konkursa, kurā uzvarētāju noteica izlozē, virtuvē saimnieko jauns uzņēmums, kura metodes atsevišķi informācijas avoti raksturo kā nepieņemamas, kamēr pats komersants šādu kritiku sauc par nepamatotu.
Uzvarētāju nosaka izlozē
Kā portālam Jauns.lv norādīja informācijas avots, kurš vēlējās palikt anonīms, uzņēmums, kas līdz šim nodrošināja ēdināšanu skolā, esot strādājis profesionāli un atbildīgi – gan attiecībā uz ēdiena kvalitāti, gan darba apstākļiem. Šo apgalvojumu apstiprinot arī fakts, ka skola 2024./2025. gadā saņēmusi apbalvojumu “Labākais ēdinātājs Rīgā”.
Situācija esot radikāli mainījusies pēc pagājušā gada pavasarī Rīgas domes rīkotā jaunā iepirkuma, kad iepriekšējais ēdinātājs zaudēja tiesības turpināt darbu skolā, un ēdināšanu skolā pārņēma uzņēmums SIA "Marniko". "Formāli, iespējams, ar labāku piedāvājumu. Reāli – ar pilnīgi citu pieeju," norāda situācijas pārzinātāji.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka pērn plašu rezonansi izraisīja fakts, ka Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumā, kurā tika sadalīti 53 miljoni eiro, uzvarētāju noteica nejaušība. Pašvaldība apgalvoja, ka visi piedāvājumi bijuši vienlīdz labi, tāpēc izņēmuma kārtā piemērota loterija. Iepirkumā par ēdināšanu Rīgas skolās un bērnudārzos sacentās septiņi pretendenti. Nolikums ļāva veidot uzņēmumu apvienības, tāpēc tajās kvalificējās pat ar ēdināšanu nesaistītas firmas.
Vai tiešām vecas, salauztas, netīras iekārtas?
Jaunais uzņēmums darbu skolas telpās esot uzsācis pagājušā gada augustā, kad iepriekšējais pakalpojuma sniedzējs bija izvedis savas iekārtas un aprīkojumu. Tas ir normāls process, taču tas, ko vietā atvedis "Marniko", esot šokējis pat pieredzējušus darbiniekus. "Tika ievestas vecas, salauztas, netīras iekārtas no citiem šī uzņēmuma objektiem. Rodas jautājums, kādos apstākļos tur strādāts, jo tās bija klātas ar vecu eļļu un taukiem, un ledusskapī pat bija beigts prusaks," apgalvo avots, piebilstot, ka "viss bija briesmīgā stāvoklī". Virtuve faktiski bijusi jāveido no nulles - trūcis trauku, katlu un pat elementāra inventāra, bet bērnu apkalpošanas līnija esot uzstādīta tikai mēnesi pēc mācību gada sākuma.
Darbiniekiem esot radies iespaids, ka "Marniko" vadība bērnu ēdināšanu uzskatījusi par "biznesu, kas vienkārši paķerts klāt". Pēc stāstītā noprotams, ka uzņēmuma vadības pārstāvji skolā parādījušies ļoti reti. Darbs esot ticis organizēts haotiski, bez skaidras sistēmas, bet ēdienkartes bijušas zemas kvalitātes, kas bieži neesot atbildušas ne normatīvajām prasībām, ne veselīga uztura pamatprincipiem. Savukārt vadības attieksme pret darbiniekiem esot bijusi autoritāra un pazemojoša.
Taču, kā apgalvo informācijas avoti, smagākie pārkāpumi virtuvē esot bijuši saistīti tieši ar pārtikas drošību.Tiek norādīts uz gadījumiem, kad bērniem darba nedēļas sākumā esot pasniegti jau piektdien izvārīti rīsi un makaroni, kas uzglabāti visu nedēļas nogali. Tas pats esot bijis ar produktu sagatavēm. Piemēram, lai ietaupītu laiku, kotlešu masa - kurā sajaukta jēla gaļa, baltmaize un sīpoli – bieži esot sagatavota jau iepriekšējā dienā. lai gan normatīvie akti paredz, ka šādu masu drīkst sagatavot ne agrāk kā sešas stundas pirms termiskās apstrādes. "Sajaukta gaļa ar piedevām sāk bojāties daudz ātrāk. Tas ne tikai ietekmē ēdiena kvalitāti, bet var radīt nopietnus riskus bērnu veselībai," skaidro nozares eksperts.
Pārkāpumi esot bijuši arī gatavā ēdiena uzglabāšanā. Piemēram, termiski apstrādāti produkti, tostarp karbonādes un piedevas, esot ilgstoši uzglabāti siltās telpās. Līdz ar drošības riskiem krasi esot kritusies arī ēdiena garšas un vizuālā kvalitāte. Ja iepriekš kotletes ceptas uz pannas, iegūstot zeltainu garoziņu un sulīgu konsistenci, tad pēc jaunā uzņēmuma ienākšanas skolā, tās tiekot gatavotas tikai konvekcijas krāsnīs. Tāpat avots arī norāda, ka uzņēmums sākotnēji esot solījis, ka skolas galdā cels augstvērtīgus gaļas ēdienus, taču realitātē ēdienkarte galvenokārt esot sastāvējusi no mērcēm un miltu "pļurām", ko bērni neesot ēduši, tāpēc liela daļa sagatavotā ēdiena nonākusi atkritumos.
PVD skolā "dzīvojot kā mājās"
Saskaņā ar avota teikto, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori skolā viesojoties ļoti bieži, situāciju raksturojot ar apgalvojumu, ka dienests tur "dzīvo kā mājās". Tomēr tiek norādīts, ka, neskatoties uz regulārajām vizītēm, būtiski pārkāpumi līdz šim nav fiksēti. Kā apgalvo avots, tas esot raisījis aizdomas, ka dienestā, iespējams, strādā kāds uzņēmumam pietuvināts darbinieks, kurš iepriekš brīdinot par plānotajām pārbaudēm, jo, viņaprāt, citādi neesot izskaidrojams, kāpēc inspektori pārkāpumus neesot saskatījuši pat gadījumos, kad uz tiem ticis norādīts.
Informācijas sniedzēji uzsver, ka izšķīrušies par šīs situācijas publiskošanu, jo uzskata – "sabiedrībai ir jāzina, kas patiesībā notiek aiz skaistiem iepirkuma dokumentiem", uzsverot, ka šajā gadījumā runa ir par bērnu veselību.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka par ēdiena kvalitātes kritumu skolā iepriekš sašutumu pauduši vecāki. Situācija eskalējusies tiktāl, ka daudzi bērni esot atteikušies ēst pusdienas. To, ka sadarbības sākumposmā ar jauno ēdinātāju problēmas patiešām bija atzina arī skolas direktore Guna Pudule, taču šobrīd situācija esot uzlabojusies.
Iepazīstoties ar izteiktajiem pārmetumiem, „Marniko” pārstāve Anna Lisenko visnotaļ bravūrīgā sarunā ar Jauns.lv uzsvēra, ka šī informācija "neatbilst patiesībai" un uzņēmums strādā saskaņā ar visiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Lisenko akcentē, ka darbs virtuvē notiekot stingrā saskaņā ar PVD prasībām un HACCP (pārtikas nekaitīguma pašpārvaldes) sistēmu.
"PVD mūs apmeklē plānveidīgi, aptuveni reizi pusgadā, un nekādi būtiski pārkāpumi mūsu darbībā nav konstatēti. Ja dienesta vizītes ir bijušas biežākas, tas drīzāk saistāms ar nepamatotām sūdzībām, nevis reāliem pārkāpumiem," uzņēmuma pārstāve pauda, pieļaujot, ka pieļaujot, ka sūdzības attiecas uz iepriekšējā ēdinātāja darbību.
Jauns.lv vērsās arī PVD, lai lūgtu komentēt skolā notiekošo.