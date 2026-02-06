Salipuši makaroni un glumi kartupeļi! Vecāki ceļ trauksmi par ēdiena kvalitāti Rīgas Teikas vidusskolā
Pēc ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja maiņas Rīgas Teikas vidusskolā krasi pasliktinājusies ēdiena kvalitāte – uz to norāda satrauktie skolēnu vecāki. Skolas vadība atzīst, ka problēmas tiešām esot bijušas.
Salipuši makaroni un glumi kartupeļi
Kā portālam Jauns.lv norāda sašutušie vecāki, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad ēdināšanas pakalpojumus skolā nodrošināja SIA "Žaks-2", pašreizējā kvalitāte esot kļuvusi "stipri sliktāka". Skolēni regulāri sūdzas par ēdiena tekstūru un garšu, piemēram, makaroni esot pārvārīti un salipuši, bet kartupeļi – "glumi un ūdeņaini".
Situācija eskalējusies tiktāl, ka daudzi bērni pusdienas skolā neēd, tā vietā izvēloties pusdienot kafejnīcā vai iegādāties uzkodas tuvējā veikalā. Kāda 9. klases skolnieces mamma portālam Jauns.lv atklāj, ka viņas meita skolas pusdienas ēd reti vai faktiski nemaz, jo tās vienkārši neesot garšīgas. Īpašu neapmierinātību pauž tie vecāki, kuriem nav Rīgas domes līdzfinansējuma un par pusdienām jāmaksā pilna cena – vairāk nekā trīs eiro. Ņemot vērā kvalitātes neatbilstību cenai, vairāki vecāki apsvēruši iespēju lauzt noslēgtos ēdināšanas līgumus.
Skola problēmu atzinusi
To, ka ir problēmas ar jauno ēdinātāju SIA "Marniko" saziņā ar vecākiem jau rudenī atzinusi arī skolas administrācija. Kā stāsta skolnieces māte, skola vecākiem izplatīja informāciju, skaidrojot, ka sadarbības sākumposmā nācies saskarties ar dažādiem objektīviem šķēršļiem. Vadība nenoliedza, ka "tādas ķibeles kā pārvārīti vai līdz galam neizvārīti makaroni var gadīties", taču uzsvēra, ka uzņēmums cenšas nepilnības novērst.
Lai uzlabotu situāciju, skola solīja pielāgot ēdienkarti skolēnu vēlmēm, izņemot no tās pozīcijas, kuras bērni neēd. Tāpat skola apņēmās veikt monitoringu, lai fiksētu, cik daudz ēdiena paliek uz šķīvjiem neapēsts.
Sarunā ar portālu Jauns.lv Rīgas Teikas vidusskolas direktore Guna Pudule taisnojās, ka problēmas ar jauno ēdinātāju bija vērojamas tikai sadarbības sākumposmā. Direktore atzina, ka pēc pakalpojuma sniedzēja maiņas sākumā tiešām radušās organizatoriskas problēmas un saņemtas sūdzības, taču "organizatoriskās lietas ir sakārtotas". "Šobrīd es neredzu vairs problēmu," uzsvēra Pudule.
Skolas vadītāja informēja, ka janvārī ēdinātājs veicis skolēnu un vecāku aptauju. Lai gan direktore pati rezultātus vēl nav skatījusi, kritiku izsaukušais uzņēmums esot norādījis, ka "kopumā tie ir labi". Tāpat skolā viesojies Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Pārbaudēs konstatēti "mazi pārkāpumiņi", kas galvenokārt "attiekušies uz darbības sākumposmu".
Jaunais pakalpojuma sniedzējs SIA "Marniko", kas ik dienu nodrošina maltītes aptuveni 900 Teikas vidusskolas skolēniem, pēdējo gadu laikā piedzīvojis ļoti strauju izaugsmi. "Lursoft IT" dati liecina, ka uzņēmuma apgrozījums no nepilna miljona eiro 2022. gadā pieaudzis līdz 3,79 miljoniem eiro 2024. gadā. Uzņēmums pieder SIA "Biotech Development International", kā arī fiziskām personām Annai Lokometei un Maksimam Rapoportam.
Skandāla ēnā
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka pērn plašu rezonansi izraisīja fakts, ka Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumā, kurā tika sadalīti 53 miljoni eiro, uzvarētāju noteica nejaušība. Šajā "laimes spēlē" veiksme uzsmaidīja lietuviešu uzņēmumam. Pašvaldība apgalvoja, ka visi piedāvājumi bijuši vienlīdz labi, tāpēc izņēmuma kārtā piemērota loterija. Iepirkumā par ēdināšanu Rīgas skolās un bērnudārzos sacentās septiņi pretendenti. Nolikums ļāva veidot uzņēmumu apvienības, un tāpēc tajās kvalificējās pat ar ēdināšanu nesaistītas firmas.