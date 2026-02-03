Ogres un Liepājas slimnīcu lietās aizturētas septiņas personas
Kriminālprocesos par iespējamām nelikumībām Liepājas Reģionālās slimnīcas un Ogres rajona slimnīcās aizturētas septiņas amatpersonas.
Korupcijas apkarotājiem ir aizdomas, ka Liepājas Reģionālās slimnīcas un Ogres rajona slimnīcas valsts amatpersonas, iespējams, vienojušas ar vismaz diviem medicīnas preču piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru vairākos publiskajos iepirkumos, aģentūra LETA noskaidroja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).
Birojs, reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju, aģentūrai LETA apstiprināja, ka šodien veic kriminālprocesuālās darbības abās slimnīcās un vairāk nekā 20 citos objektos.
KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka abu slimnīcu valsts amatpersonas, iespējams, vienojās ar vismaz diviem medicīnas preču piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru vairākos publiskajos iepirkumos.
Kriminālprocesuālās darbības īstenotas divos Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajos kriminālprocesos, kuru izmeklēšana atbilstoši kompetencei nodota KNAB, un vienā KNAB sāktajā kriminālprocesā.
Kriminālprocesos aizturētas septiņas personas. KNAB izmeklēšana pašlaik ir tās aktīvākajā fāzē, un plašākas informācijas atklāšana var kaitēt pierādījumu iegūšanai un nostiprināšanai.
KNAB informēs sabiedrību par kriminālprocesu, tostarp iesaistīto personu skaitu un izmeklētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kad būs pieņemti procesuālie lēmumi un iegūts pietiekams pierādījumu apjoms.
Liepājas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, kurš ir slimnīcas kapitāldaļu turētāja pārstāvis, aģentūrai LETA apliecināja, ka Liepājas slimnīcā KNAB amatpersonas veic procesuālas darbības. Ņemot vērā, ka slimnīcas valdes locekļi ir parakstījušies par informācijas neizpaušanu, plašāka informācija netiks izpausta, paziņoja Fricbergs.
Ar "Ogres rajona slimnīcas" valdes priekšsēdētāju Daini Širovu (NA) aģentūrai LETA pagaidām nav izdevies sazināties, jo Širova tālrunis ir izslēgts.
EPPO ir Eiropas Savienības prokuratūras iestāde. Tā ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un nodošanu tiesām iztiesāšanai. Šie noziegumi ietver, piemēram, dažādas krāpšanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, korupciju un citus noziegumus.
Ogres rajona slimnīcas īpašnieks Ogres novada pašvaldība. Valdes priekšsēdētājs ir Širovs, bet valdes locekles Sandra Žaunerčika un Ilze Trukšāne. Slimnīca 2024. gadā apgrozīja 18 374 069 eiro un strādāja ar 1 079 394 eiro peļņu.
Liepājas Reģionālās slimnīcas lielākais īpašnieks ir Liepājas pašvaldība, bet neliels kapitāldaļu skaits pieder Rīgas Stradiņa universitātei. Slimnīcas valdes locekļi ir Andris Platais un Andris Vistiņš. Padomes priekšsēdētājs ir Toms Baumanis, bet padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Juris Bārzdiņš un valdes loceklis Jānis Bērziņš.
Slimnīca 2024. gadā apgrozīja 44,7 miljonus eiro un strādāja ar 313 285 eiro zaudējumiem.