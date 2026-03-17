Naftas cauruļvads "Družba" Budapeštā.
Šodien 13:38
Eiropas Savienība palīdzēs atjaunot cauruļvada "Družba" darbību
Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena otrdien paziņoja, ka Eiropas Savienība (ES) palīdzēt atjaunot Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba".
Jau ziņots, ka Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba" ir pārtrauktas kopš janvāra beigām, kad cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā. "Družba" darbības pārtraukums radījis politisko spriedzi Kijivas attiecībās gan ar Ungāriju, gan Slovākiju, kas pa šo cauruļvadu saņēma Krievijas naftu, jo abām valstīm noteikts izņēmums Eiropas Savienības sankcijās.
"ES ir piedāvājusi Ukrainai tehnisko atbalstu un finansējumu. Ukraiņi ir atzinīgi novērtējuši un pieņēmuši šo piedāvājumu," norāda Leiena.
"Eiropas eksperti ir nekavējoties pieejami," sacīja EK priekšsēdētāja.