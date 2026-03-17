Foto: AP/Scanpix
Naftas cauruļvads "Družba" Budapeštā.
Pasaulē

Eiropas Savienība palīdzēs atjaunot cauruļvada "Družba" darbību

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena otrdien paziņoja, ka Eiropas Savienība (ES) palīdzēt atjaunot Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba".

Jau ziņots, ka Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba" ir pārtrauktas kopš janvāra beigām, kad cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā. "Družba" darbības pārtraukums radījis politisko spriedzi Kijivas attiecībās gan ar Ungāriju, gan Slovākiju, kas pa šo cauruļvadu saņēma Krievijas naftu, jo abām valstīm noteikts izņēmums Eiropas Savienības sankcijās.

"ES ir piedāvājusi Ukrainai tehnisko atbalstu un finansējumu. Ukraiņi ir atzinīgi novērtējuši un pieņēmuši šo piedāvājumu," norāda Leiena.

"Eiropas eksperti ir nekavējoties pieejami," sacīja EK priekšsēdētāja.

Tēmas

KrievijaUkrainaEiropas SavienībaUngārijaEiropas KomisijaUrzula fon der LeienaKijiva

