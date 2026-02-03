KNAB veic kratīšanas divās reģionālajās slimnīcās
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) otrdien veic kratīšanas "Ogres rajona slimnīcā" un Liepājas Reģionālajā slimnīcā.
Aģentūrai LETA zināms, ka procesuālās darbības notiek izmeklēšanā, kas tiek veikta sadarbībā ar Eiropas prokuratūru (EPPO).
Liepājas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, kurš ir slimnīcas kapitāldaļu turētāja pārstāvis, apliecināja, ka Liepājas slimnīcā KNAB amatpersonas veic procesuālas darbības. Ņemot vērā, ka slimnīcas valdes locekļi ir parakstījušies par informācijas neizpaušanu, plašāka informācija netiks izpausta, paziņoja Fricbergs.
Ar "Ogres rajona slimnīcas" valdes priekšsēdētāju Daini Širovu (NA) pagaidām nav izdevies sazināties, jo Širova tālrunis ir izslēgts.
EPPO ir Eiropas Savienības prokuratūras iestāde. Tā ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un nodošanu tiesām iztiesāšanai. Šie noziegumi ietver, piemēram, dažādas krāpšanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, korupciju un citus noziegumus.