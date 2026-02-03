No Streiča "Likteņdzirnām" līdz van Santa "Mans privātais Aidaho" - 20. jubileju svin slavens Latvijas kinolektorijs
No tuksneša ainavas 70. gados Nāves ielejā Kalifornijā līdz pat mežonīgajiem 90. gadiem tepat Latvijā - kinolektorija “Tas, ko tu nedrīksti nezināt” jubilejas sezonā no 18. februāra līdz 15. aprīlim skatītājiem tiks piedāvātas piecas filmas.
Kinolektorijs “Tas, ko tu nedrīksti nezināt” jau divdesmit sezonas Latvijas skatītājiem piedāvā iepazīt pasaules kino klasiku, veidojot saspēli starp mākslas vēsturi un mūsu laikmeta norisēm. Šī gada kinolektorijs ir veltīts kino un varoņiem, kas dzīvo juku laikos, kad vecā patiesība vairs nav aktuāla, bet jaunā – vēl nav sagaidīta. Programmā iekļautās piecas filmas skatītājam piedāvā plašu diapazonu – no tuksneša ainavas 70. gados Nāves ielejā Kalifornijā līdz pat mežonīgajiem 90. gadiem tepat Latvijā. Kinolektorijs norisināsies no 18. februāra līdz 15. aprīlim Rīgā, k/t “Splendid Palace”.
“Tas, ko tu nedrīksti nezināt” 20. sezonā gaidāmi šādi darbi:
- Orlando (1992), rež. Sallija Portere, seanss 18. februārī;
- Likteņdzirnas (1997), rež. Jānis Streičs, seanss 11. martā;
- Koristi (2004), rež. Kristofs Baratjē, seanss 18. martā;
- “Zabriskie Point” (1970), rež. Mikelandželo Antonioni, seanss 1. aprīlī;
- Mans privātais Aidaho (1991), rež. Gass van Sants, seanss 15. aprīlī.
No Tildas Svintones dzimumu mainoša aristokrāta tēlā līdz Kianu Rīvsam, Artūram Skrastiņam un Agnesei Zeltiņai savas karjeras pirmsākumos – kuratores Agneses Loginas veidotais lektorijs piedāvā plašu tematu un talantu galeriju.
Kā ierasts, pirms katra seansa sagaidāma kāda kino eksperta stāstījums par konkrēto darbu, kas palīdzēs pilnvērtīgāk izprast filmas pasauli. Pirms filmām ievadus teiks kino režisors Dāvis Sīmanis, kino un montāžas režisors Rūdolfs Deinats, kino kritiķe Daira Āboliņa, diriģents Jānis Ērenštreits, kino režisors un producents Matīss Kaža un kino kritiķis Žulijens Nuhums Kulibali.