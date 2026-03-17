“Zelta avenes” nosauc gada sliktākās filmas un aktierus
Ne visi kino apbalvojumi ir par panākumiem — “Zelta aveņu” balvas arī šogad izgaismojušas gada lielākās vilšanās uz lielā ekrāna.
46. “Zelta aveņu” balvu ceremonijā dominēja Ice Cube filma “War of the Worlds”, saņemot “apbalvojumus” par sliktāko filmu, sliktāko aktieri un vēl citās kategorijās.
Ice Cube pārspēja Abelu “The Weeknd” Tesfeji (“Hurry Up Tomorrow”), Deivu Bautistu (“In the Lost Lands”), Skotu Īstvudu (“Alarum”) un Džaredu Leto (“Tron: Ares”), iegūstot nevēlamo sliktākā aktiera titulu.
Parodijas balvu šovs, kura dalībnieki ik gadu izceļ, viņuprāt, sliktākās filmas, piešķīra šai “Prime Video” zinātniskās fantastikas filmai arī “balvas” par sliktāko režiju (Ričs Lī), sliktāko scenāriju (Kenijs Golds, Marks Haimans), kā arī sliktāko priekšstāstu, pārtaisījumu, pakaļdarinājumu vai turpinājumu.
Rebela Vilsone tika nosaukta par sliktāko aktrisi par lomu asa sižeta komēdijā “Bride Hard”, savukārt visi septiņi rūķīši no spēlfilmas “Sniegbaltīte” saņēma gan sliktākā otrā plāna aktiera, gan sliktākā ekrāna dueta balvu.
“Zelta avenes” arī piešķīra Keitai Hadsonei “Izpirkšanas balvu” par viņas “Oskaram” nominēto sniegumu filmā “Song Sung Blue”. Hadsone savas karjeras laikā vairākkārt tikusi nominēta arī “Zelta avenēm”, tostarp par lomām filmās “My Best Friend’s Girl” (2008), “Mother’s Day” (2016) un “Music” (2021).
“Zelta avenes” ieguvēji:
- Sliktākā filma – “War of the Worlds” (2025)
- Sliktākais aktieris – Ice Cube/ “War of the Worlds” (2025)
- Sliktākā aktrise – Rebela Vilsone / “Bride Hard”
- Sliktākā otrā plāna aktrise – Skārleta Rouza Stallone / “Gunslingers”
- Sliktākais otrā plāna aktieris – visi septiņi mākslīgie rūķīši / “Sniegbaltīte”
- “Zelta aveņu” izpirkšanas balva – Keita Hadsone par “Song Sung Blue”
- Sliktākais ekrāna duets – visi septiņi mākslīgie rūķīši / “Sniegbaltīte”
- Sliktākais priekšstāsts, pārtaisījums, pakaļdarinājums vai turpinājums – “War of the Worlds” (2025)
- Sliktākais režisors – Ričs Lī / “War of the Worlds” (2025)
- Sliktākais scenārijs – “War of the Worlds” (2025) / Kenijs Golds, Marks Haimans
“Zelta aveņu” balvas tika dibinātas 1981. gadā ASV, un tās tradicionāli tiek pasniegtas dienu pirms “Oskara” ceremonijas, kalpojot kā sava veida pretstats prestižajām Kinoakadēmijas balvām.