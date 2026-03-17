"Varu pielikt klāt vēl daudz!" Porziņģis pēc rezultatīvā snieguma atklāj, ka vēl neatrodas vēlamajā līmenī
Kristaps Porziņģis (no labās) var būt apmierināts.
Jauns.lv/LETA

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, kurš pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva 30 punktus un palīdzēja Goldensteitas "Warriors" komandai izcīnīt uzvaru, pēc panākuma atzina, ka ar katru aizvadīto spēli jaunās vienības rindās jūtas arvien labāk.

Jau ziņots, ka Porziņģis nepilnās 26 minūtēs laukumā realizēja vienu no pieciem tālmetieniem, septiņus no astoņiem divpunktu metieniem un 13 no 14 soda metieniem, palīdzot "Warriors" izbraukumā ar rezultātu 125:117 (34:23, 30:34, 34:29, 27:31) uzvarēt Vašingtonas "Wizards" komandu.

"Man ir arvien vairāk enerģijas, bet joprojām tiecos uz savu mērķi. Viss notiek lēni," pēc uzvaras sacīja liepājnieks. "Joprojām spēlēju 25-26 minūtes, bet jūtos arvien labāk. Ar katru spēli ir arvien labāk."

Porziņģis piebilda, ka kājas vēl nav tādā līmenī, kā viņš vēlētos, tomēr uzlabojumi ir un katra spēle ir solis uz priekšu. "Vēl varu pielikt klāt diezgan daudz," teica latviešu basketbolists.

"Warriors" ar 33 uzvarām 68 spēlēs ieņem devīto vietu Rietumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Porziņģa bijušo klubu Bostonas "Celtics".

