Ķīna piegādās humāno palīdzību Tuvo Austrumu valstīm
Ķīna otrdien paziņojusi, ka sniegs humāno palīdzību Tuvo Austrumu valstīm, tostarp Irānai un Libānai, kas ir ASV un Izraēlas triecienu upuri konfliktā, kurš turpinās jau trešo nedēļu.
Ķīna, kas ir tuva Irānas partnere, ir aicinājusi ASV un Izraēlu pārtraukt uzbrukumus šai valstij, vienlaikus kritizējot arī Teherānas uzbrukumus Persijas līča valstīm, kurās atrodas ASV militārās bāzes.
Ķīnas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis norādīja, ka karš ir izraisījis smagas humānās katastrofas Irānā un citās Tuvo Austrumu valstīs.
"Ķīna ir nolēmusi sniegt ārkārtas humāno palīdzību Irānai, Jordānijai, Libānai un Irākai. Cerams, ka tas palīdzēs atvieglot humāno situāciju, ar ko saskaras vietējie iedzīvotāji," paziņoja Ķīnas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis. "Ķīna turpinās darīt visu iespējamo, lai veicinātu mieru un apturētu karu (..) un novērstu turpmāku humānās krīzes izplatīšanos," viņš piebilda.
Ķīna ir centusies būt par vidutāju Tuvo Austrumu konfliktā, un tās īpašais sūtnis Tuvajos Austrumos nesen sarunās ar Saūda Arābijas ārlietu ministru mudināja panākt situācijas deeskalāciju.
Arī Ķīnas ārlietu ministrs Vans Ji teicis, ka karam nevajadzēja notikt, un aicinājis izbeigt karadarbību.
Ķīna ar paziņojumu par humāno palīdzību nāca klajā pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka atliks plānoto vizīti Pekinā. Saskaņā ar Baltā nama informāciju Tramps ir arī izdarījis spiedienu uz Ķīnu, lai tā palīdzētu Vašingtonai no jauna atvērt Hormuza šaurumu.
Irāna, atriebjoties par ASV un Izraēlas triecieniem, ir faktiski slēgusi vitāli svarīgo jūras ceļu, caur kuru parasti plūst piektā daļa no pasaules naftas piegādēm.