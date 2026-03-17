Veikalos ievieš vecuma pārbaudi ar Smart-ID.
Sabiedrība
Šodien 12:07
Latvijā sāk izmantot jaunu risinājumu, kas ievērojami paātrinās iepirkšanās procesu
Lai uzlabotu pirkšanas pieredzi un ietaupītu laiku, viens no Latvijas lielākajiem mazumtirgotājiem ir ieviesis jaunu digitālo risinājumu, kas ļauj apstiprināt vecumu, izmantojot Smart-ID identifikāciju. Šis jaunais risinājums, pieejams visās pašapkalpošanās kasēs, ļauj pircējiem ātri veikt vecuma pārbaudi, iegādājoties preces ar vecuma ierobežojumu – piemēram, alkoholiskos dzērienus vai enerģijas dzērienus.
Pircējiem vairs nebūs jāgaida pie kasēm, lai pārbaudītu vecumu, jo ar Smart-ID identifikāciju to var izdarīt vien 15 sekundēs. Šī ērtā iespēja jau ir pieejama visos "Rimi" veikalos, un pircējiem ir iespēja izvēlēties starp manuālo darbinieka pārbaudi vai ātrāko un ērtāko iespēju – digitālo verifikāciju.
Šāda vecuma verifikācijas iespēja tika ieviesta arī Igaunijā un Lietuvā, kur to izvēlas vidēji 40 % pircēju. Šogad jau 100 tūkstoši cilvēku ir izmantojuši šo risinājumu, kas ļauj ātri un ērti veikt nepieciešamās pārbaudes.
Lai izmantotu šo iespēju, pircējiem būs nepieciešams derīgs Smart-ID konts, un visi dati tiks dzēsti pēc pirkuma veikšanas, nodrošinot, ka pircēja privātums tiek pilnībā saglabāts.