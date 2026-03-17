Šodien 11:55
Limbažu novadā atļauta sagrābto lapu un zaru dedzināšana - kas jāzina iedzīvotājiem?
Limbažu novada iedzīvotājiem ir jāievēro noteikti ierobežojumi attiecībā uz sagrābto lapu, zaru un citu veģetācijas materiālu dedzināšanu. No 15. oktobra līdz 15. maijam uz privātīpašumā vai lietošanā esošās zemes ir atļauts dedzināt lapas, lūzušos zarus un apgrieztos kokus un dzīvžogus, ja tiek ievērotas ugunsdrošības prasības.
Tomēr jāņem vērā, ka dedzināšanas vieta nedrīkst radīt traucējumus citiem – piemēram, aizliegts dedzināt tuvu kaimiņu ēku logiem vai vietās, kur dūmi var samazināt redzamību un apdraudēt satiksmes drošību, piemēram, pie ielu krustojumiem un gājēju pārejām.
Savukārt sadzīves atkritumu dedzināšana Limbažu novadā ir aizliegta, un šādi atkritumi ir jāiznīcina citos veidos.