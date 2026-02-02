"Rīgas namu pārvaldnieks" nepiemēros nokavējuma procentus par kavētiem maksājumiem
SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" nepiemēros nokavējuma procentus par kavētiem maksājumiem, informēja uzņēmuma Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Kabanova.
Šāds lēmums pieņemts, lai atbalstītu iedzīvotājus, kas varētu saskarties ar grūtībām laikus samaksāt komunālos maksājumus, klāsta uzņēmums.
"Rīgas namu pārvaldnieks" apkalpo aptuveni trešo daļu no Rīgas daudzdzīvokļu mājām. Rīgas vicemērs Edvards ratnieks (NA) aicina arī citus namu pārvaldīšanas uzņēmumus Rīgā solidāri pievienoties šai iniciatīvai.
Nokavējuma procentu aprēķināšana būs apturēta visiem "Rīgas namu pārvaldnieks" pakalpojumiem, sākot jau ar nākamo rēķinu, ko uzņēmuma klienti saņems februāra sākumā. Atvieglotos nosacījumus paredzēts piemērot līdz maijam.
Vienlaikus uzņēmums aicina iedzīvotājus veikt maksājumus pēc iespējas laikus, neļaujot uzkrāties lielākam parādam.
Kopumā "Rīgas namu pārvaldnieks" klientu maksājumu disciplīna esot augsta, tāpēc uzņēmumam ir svarīgi atbalstīt iedzīvotājus strauja, īslaicīga izmaksu pieauguma situācijā.
Janvāra sākumā "Rīgas namu pārvaldnieks" klienti samaksājuši 99% no visas pagājušā gada rēķinu summas. Rēķinus bez kavējumiem katru mēnesi samaksā apmēram 83% klientu.
"Rīgas namu pārvaldnieks" pilnībā pieder Rīgas domei. Tā apgrozījums 2024. gadā bija 80,569 miljoni eiro, kas ir par 8,55% vairāk nekā 2023. gadā, un uzņēmums nopelnīja deviņus miljonus eiro. RNP strādā aptuveni 2000 cilvēku, uzņēmums pārvalda ap 3000 ēku.
Līgumsodus nepiemēros AS "Rīgas siltums" un SIA "Rīgas ūdens".