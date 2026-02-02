Daugavpils slimnīca atlaidusi teju 50 darbinieku ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" janvāra pēdējā darba dienā ir atlaidusi teju 50 darbinieku - Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu -, apstiprināja ārstniecības iestādē.
Slimnīcā komentē, ka darba tiesisko attiecību izbeigšana ar darbiniekiem ir tieši saistīta ar Nacionālās drošības likuma prasībām, kas regulē kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Minētā norma paredz, ka Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nedrīkst tikt nodarbināti A, B un C kategorijas kritiskajā infrastruktūrā vai Eiropas mērogā īpaši nozīmīgā kritiskajā infrastruktūrā, ja darbs ietver piekļuvi kritiskās infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgai informācijai vai tehnoloģiskajām iekārtām. Šāda nodarbinātība ir pieļaujama tikai izņēmuma kārtā ar valsts drošības iestādes atsevišķu atļauju.
"Daugavpils reģionālā slimnīca" ir kritiskās infrastruktūras objekts, līdz ar to iestādei ir pienākums nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi nacionālās drošības jomā.
Ņemot vērā minētos ierobežojumus, izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 49 darbiniekiem. Darba tiesiskās attiecības izbeigtas, pamatojoties uz Darba likuma 115. panta piekto daļu, kas paredz darba devēja pienākumu nekavējoties izbeigt darba tiesiskās attiecības, ja darbinieka nodarbināšana atbilstoši likumam ir aizliegta un nav iespējams ar darbinieka piekrišanu nodrošināt viņam citu piemērotu darbu.
Tostarp atlaists vidējais un jaunākais medicīnas personāls - 29 darbinieki, no tiem 11 pensijas vecumā. Tāpat darbu zaudējuši 20 saimniecības dienesta darbinieki, no tiem trīs ir pensijas vecumā.
Papildus ir nosūtīts pieprasījums Valsts drošības dienestam atkārtotam izvērtējumam par septiņām ārstniecības personām.
""Daugavpils reģionālā slimnīca" rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ciešā sadarbībā ar atbildīgajām valsts institūcijām. Vienlaikus tiek veikti nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu medicīniskās palīdzības sniegšanu pacientiem un stabilu iestādes darbību," komentē slimnīcas pārstāve Jūlija Kasecka.
Darba vietu aizpildīšanai plānots publicēt vakances.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem slimnīcā strādā ap 1700 darbinieku. Ārstniecības iestādes apgrozījums 2024. gadā bija 54 230 077 eiro, bet peļņa 197 332 eiro.
Slimnīcas kapitāldaļu turētāji ir valsts, Daugavpils pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība un Rīgas Stradiņa universitāte.