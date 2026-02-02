“Lidl” samazina regulārās cenas šokolādei un citiem saldumiem
Tuvojoties Valentīndienai, kad šokolāde kļūst par daļu no svētku pirkumiem, mazumtirgotājs “Lidl” samazina regulārās cenas vairākiem šokolādes produktiem. Atsevišķām šokolādēm cenu samazinājums novērojams no 6% līdz pat 30%, nodrošinot pircējiem iespēju iegādāties iecienītos saldumus par izdevīgākām cenām.
“Mēs turpinām konsekventi pārskatīt produktu cenas, lai “Lidl” klientiem nodrošinātu kvalitatīvus produktus par iespējami zemākajām cenām katru dienu. Šokolādi klienti izvēlas gan ikdienā, gan īpašos brīžos, tāpēc regulāro cenu samazinājums šajā kategorijā sniegs jūtamu ieguvumu,” saka Zane Neļķe, “Lidl Latvija” Komunikācijas komandas vadītāja. “Mūsu mērķis ir piedāvāt zemākas tieši pamata cenas, nevis īslaicīgus akciju piedāvājumus.”
Regulāro cenu samazinājums attiecas uz dažāda veida šokolādes produktiem – šokolādes tāfelītēm, batoniņiem un konfektēm. Privātā zīmola “Fin Carré” tumšās šokolādes tāfelītēm cenu samazinājums sasniedz pat 30%, tumšajai šokolādei ar 85% kakao saturu – 18%, piena šokolādes tāfelītēm ar veseliem lazdu riekstiem – 11%. Tāpat zemākas cenas noteiktas “Mister Choc” šokolādes batoniņiem ar karameli un krēma pildījumu, suflē konfektēm ar vaniļas garšu, kā arī “J.D. Gross” šokolādes plāksnītēm ar piparmētru pildījumu.
Šis cenu samazināšanas solis ir īpaši nozīmīgs laikā, kad šokolādes produktu cenas pasaulē joprojām ir mainīgas un tirgū pastāv nenoteiktība, kas var ietekmēt piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru, kā norāda Starptautiskās Kakao organizācijas (ICCO) tirgus pārskati. “Lidl”, neskatoties uz šīm globālajām tendencēm, turpina meklēt iespējas samazināt tieši regulārās cenas un padarīt ikdienas pirkumus pieejamākus Latvijas pircējiem.
“Lidl” cenšas nodrošināt klientiem stabilas un saprotamas cenas katru dienu, bez īslaicīgiem trikiem un sarežģītām akcijām. To apliecina arī neatkarīgi pētījumu dati – saskaņā ar “Seenext” tirgus pētījumu, “Lidl” jau vairākus mēnešus pēc kārtas piedāvā vienu no izdevīgākajiem pārtikas groziem Latvijā.
Jau ziņots, ka gada sākumā “Lidl” ievērojami samazināja cenas “Cien” kosmētikai un citiem privāto preču zīmolu higiēnas un mājsaimniecības produktiem, plašam kafijas produktu klāstam, kā arī atlasītām tējām, kakao, piena produktiem, banāniem, gaļas izstrādājumiem un riekstu produktiem, čipsiem, popkornam un dažādām sēklām. Savukārt pagājušajā nedēļā ziņots par cenu samazinājumu vairākiem populāriem ilgstošās uzglabāšanas produktiem – miltiem, makaroniem, cukuram un konservējumiem. Taču pērnā gada nogalē tika samazinātas regulārās cenas sviestam, apelsīnu sulai, sieram “Gouda”, UHT pienam.