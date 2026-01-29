Komentēja policijas paziņojumus par savu pazušanu? Kas patiesībā notika pirms pus gada Liepājā bezvēsts pazudušās meitenes lietā
27. janvārī Valsts policija informēja, ka 2025. gada augustā Liepājā klases ekskursijas laikā bezvēsts pazudusī nepilngadīgā Rozalinda ir atradusies sveika un vesela. Šis gadījums daļā sabiedrības raisījis neizpratni.
Iepriekš vēstīts, ka Valsts policija meklē 2008. gadā dzimušo Rozalindu Narnicku, kura 2025. gada 15. augustā pazuda bez vēsts.
Jauniete 2025. gada 15. augustā devās ekskursijā uz Liepāju un 17. augustā patvaļīgi atstāja viesnīcu, neziņojot ekskursijas vadītājai un citiem dalībniekiem un līdz šim brīdim nebija zināma viņas atrašanās vieta.
Šā gada 27. janvārī, Valsts policija informēja sabiedrību par to, ka jauniete ir atradusies sveika un vesela. Tas daudzos raisīja neizpratni, kur gan tik ilgi meitene varēja būt palikusi.
Soctīklos parādījās dažāda veida informācija par notikušo. Izskanēja apgalvojumi, ka bezvēsts pazudusī pati komentējusi policijas ierakstus par savu pazušanu. Un pat tika izteiktas baisas versijas par to, ka Liepājā "uzdarbojas maniaks":
- "Tiešām interesanti, kur tā Liepājā var pazust? Maniaks uzdarbojas? Dzērumā aizgāja peldēties? Lūkā iekrita?"
- "Un pus gadu meklēt..."
Tikmēr citi aicināja nekomentēt policijas darbus, pirms nav zināmi visi fakti: "Iesaku iepazīties ar faktiem, pirms komentēt policijas darbu. Meitene, kad tika izziņota, pati zem ieraksta komentēja. Ģimene iesniedza, ka jāmeklē. Viņa pati tikai tagad atgriezās mājās. Un tagad lieta ir izbeigta, kas tur nav saprotams?"
Jauns.lv vērsās Valsts policijā, lūdzot sniegt skaidrojumu par šo gadījumu un no Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākās speciālistes Latgales reģiona pārvaldes jautājumos Jūlijas Jurānes saņēma šādu atbildi:
"Saistībā ar Jūsu jautājumiem par nepilngadīgās personas pazušanu Liepājā informējam, ka Valsts policijas amatpersonas, saņemot informāciju par to, ka jauniete patvaļīgi atstājusi viesnīcas telpas ekskursijas laikā, nekavējoties uzsāka personas meklēšanas pasākumus.
Policijas rīcībā bija informācija, ka jaunietei iepriekš ir bijusi nosliece uz klaiņošanu.
Varam apstiprināt, ka persona komentēja Valsts policijas ierakstu sociālajos tīklos, kā arī uzturēja saziņu ar vecākiem, tomēr tajā paša laikā neatklāja savu atrašanās vietu, tāpēc meklēšanas pasākumi turpinājās.
Tajā pat laikā vēršam uzmanību, ka Valsts policijas rīcībā nebija informācijas, kas liecinātu, ka pret personu būtu vērsts noziedzīgs nodarījums.
Jauniete ir atrasta sveika un vesela, viņa ir atgriezusies savā dzīvesvietā. Meklēšanas pasākumi ir noslēgti."