Ķīnā izglābj suni, kurš trīs gadus nodzīvoja pilsētas kanalizācijas akā. VIDEO

Ķīnas Šaņdunas provincē beidzot izdevies izglābt kādu suni, kurš bija iekritis kanalizācijas akā un tur nodzīvojis trīs gadus.

Ķīnas izdevums “Shanghai Daily” pavēstīja, ka suns bija iekritis akā Jaņtai pilsētā 2023. gadā. Vietējie nepameta suni, viņu barojot, taču noķert nekādi neizdevās — ar izgāšanos beidzās gandrīz 40 šādi mēģinājumi.

Beidzot, pieaicinot speciālistus, suni izdevās notvert ar īpašu slazdu, neļaujot viņam iemukt nepieejamā vietā, un pēc tam izcelt un nogādāt veterinārā klīnikā. Ilgu laiku nodzīvojot nelabvēlīgos apstākļos pazemē, suņa veselība ir pamatīgi iedragāta, tostarp cietušas kājas un redze.

