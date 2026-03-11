Drošības apsvērumu dēļ uz laiku slēgta Kaņiera niedrāju laipa Ķemeru Nacionālajā parkā
Bīstamu bojājumu dēļ līdz 1. maijam ir slēgta Kaņiera niedrāju laipa Ķemeru Nacionālajā parkā, informēja Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP).
Pārvaldē norāda, ka ziema nav saudzējusi Kaņiera ezera Niedrāja laipu: "Pēc ziemas, veicot objekta pārbaudi, laipai konstatēti būtiski konstrukciju bojājumi, kas pārvietošanos pa laipu padara bīstamu un nedrošu. Lai garantētu apmeklētāju drošību, laipa līdz 1. maijam ir slēgta un tuvākajā laikā tiks veikti ārkārtas remontdarbi."
Pārvalde stingri aicina iedzīvotājus un tūristus nepārvietoties pa laipu līdz remontdarbu pabeigšanai, jo bojātās konstrukcijas var neizturēt slodzi.
Kamēr laipa tiek remontēta, apmeklētāji aicināti izvēlēties citus tuvumā esošos dabas tūrisma objektus Ķemeru Nacionālajā parkā.
Kaņiera ezera niedrāju laipa tika atklāta 2013. gadā. Tā ir viena no iecienītākajām pastaigu vietām Ķemeru Nacionālajā parkā, kas ļauj iepazīt ezera unikālo ekosistēmu un vērot putnus to dabiskajā vidē. Tā kā laipa atrodas tiešā saskarē ar ūdeni, šādi remontdarbi ir nepieciešami periodiski, lai uzturētu infrastruktūru ilgtermiņā, līdzīgi kā tas darīts iepriekšējos pavasaros pēc nelabvēlīgiem laikapstākļiem.