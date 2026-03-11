ASV Slepenā dienesta darbinieks uzrauga notikuma vietu pēc tam, kad 2026. gada 11. martā Vašingtonā pie Baltā nama automašīna ietriecās drošības barjerā.
Šodien 16:50
Furgons ietriecies barjerā netālu no Baltā nama. Slepenais dienests izmeklē incidentu
Trešdienas rītā furgona vadītājs ietriecās barjerā netālu no Baltā nama, paziņoja Vašingtonas policija. Vainīgais tika aizturēts, un sākta izmeklēšana.
Pēc negadījuma uz laiku tika slēgtas ielas ap Baltā nama apkārtni. Vadītāja identitāte netika atklāta. Nav arī skaidrs motīvs. Nav ziņots, ka incidenta laikā kāds būtu cietis.
Slepenais dienests paziņojumā, ko "People" saņēma no Baltā nama, vēsta, ka "automašīnas vadītājs ir aizturēts un tiek pratināts. Kamēr komandas veic savu darbu, dažādas ieejas un ielas ir uz laiku slēgtas.”
Policijas pārstāvis teica, ka sadursme notika krustojuma posmā pie Connecticut un H ielām.