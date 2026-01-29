Slimnīcu tīkla sakārtošana nav izvēle, bet gan nepieciešamība, uzsver Abu Meri
Slimnīcu tīkla sakārtošana nav izvēle, bet gan nepieciešamība, jo jāsaprot, ka nevar turpināt uzturēt fragmentētu slimnīcu sistēmu situācijā, kad valstī trūkst mediķu, uzsver veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Kā informēja Veselības ministrijā (VM), Abu Meri ieskatā finansējums viens pats nenodrošina pakalpojumu pieejamību, ja trūkst ārstu un māsu.
"Papildu finansējums neatliekamajām nodaļām jau skaidri parādījis, ka ar naudu vien nepietiek," norāda ministrs. Tāpēc, viņaprāt, slimnīcu pakalpojumi ir jāorganizē "gudri un atbildīgi, koncentrējot personālu un kompetences". Latvijā, īpaši reģionos un pierobežā, cilvēkresursi ir ierobežoti, un tie jākoncentrē, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu ārstēšanu, tieši tāpēc pāreja uz trīs līmeņu slimnīcu modeli ir neizbēgama, uzskata Abu Meri.
Ministrs atgādina, ka slimnīcu tīkla pārskatīšanas mērķis ir tuvāk cilvēku dzīvesvietai saglabāt neatliekamo palīdzību un terapiju, bet sarežģītu aprūpi koncentrēt reģionālajās un daudzprofilu slimnīcās. Abu Meri uzsver, ka slimnīcu tīkla pārmaiņu centrā ir cilvēks un mērķis ir neatkarīgi no dzīvesvietas nodrošināt ātras un kvalitatīvas palīdzības saņemšanu.
Kā vēstīts, veselības ministrs šodien un rīt Latgales reģionā klātienē tiksies ar ārstniecības iestāžu vadību un personālu, lai uzklausītu slimnīcām aktuālos jautājumus, kas saistīti ar slimnīcu attīstības plāna ieviešanu, aģentūru LETA informēja VM pārstāvis Oskars Šneiders.
Ministrs apmeklēs Ludzas medicīnas centru, piedalīsies Indras Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) punkta atklāšanā, kā arī viesosies Krāslavas, Preiļu un Līvānu slimnīcās.
Tikšanās laikā plānots pārrunāt nozares aktuālās problēmas, informēt par šī gada veselības aprūpes prioritātēm un apspriest slimnīcu finansējumu šim gadam.
Indras NMPD punkta atklāšana esot viens no šīs vizītes centrālajiem notikumiem, jo austrumu pierobežas reģions šobrīd atrodas īpašā drošības situācijā, un iedzīvotāju veselības aprūpes pieejamība šādos apstākļos ir ne tikai sociāls, bet arī valsts noturības jautājums, atzīmē VM.
NMPD kapacitātes stiprināšana ir īpaši nozīmīga, lai nodrošinātu dienesta reaģētspēju reģionos. Dienests turpina darbu pie jaunu punktu izveides un esošās infrastruktūras uzlabošanas, tādējādi paaugstinot reaģētspēju un darbinieku drošību, norāda VM.
Šī vizīte turpina līdzšinējās reģionālās tikšanās, un tās mērķis ir nodrošināt, ka veselības aprūpes politikas lēmumi tiek balstīti reālajā situācijā ārstniecības iestādēs, skaidro VM.
Jau ziņots, ka šogad veselības nozarē plānots stiprināt mātes un bērna veselības aprūpi, pilnveidot slimnīcu tīklu un stacionāro pakalpojumu kvalitātes attīstību, mazināt pacientu rindas, uzlabot zāļu pieejamību un ieviest jaunus digitalizācijas risinājumus.
VM atgādina, ka slimnīcu tīkla attīstības mērķis ir ilgtspējīga, droša pacientiem un pieejama stacionārā aprūpe visā Latvijā. Ministrija uzsver, ka visas slimnīcas turpinās sniegt pakalpojumus saviem iedzīvotājiem.
VM informē, ka ar katru slimnīcu notiks atsevišķas sarunas, katra slimnīca tiks vērtēta individuāli, ņemot vērā gan vietējo kopienu vajadzības, gan reģionālās īpatnības, gan arī demogrāfisko situāciju, īpaši pierobežas teritorijās, kas ir svarīgi valsts drošībai.
Plānotā pāreja no pieciem uz trim slimnīcu līmeņiem palīdzēs skaidrāk zināt un saprast arī pacientiem, kādus pakalpojumus var saņemt tuvāk mājām un kādos gadījumos specializēta palīdzība tiks nodrošināta augstāka līmeņa ārstniecības iestādē. Pacientu drošība un pakalpojumu kvalitāte ir vieni no galvenajiem aspektiem pārmaiņām, uzsver VM.
Kā vēstīts, pašvaldību vadītājiem apsolīts meklēt individuālus risinājumus katrai reģionālajai slimnīcai, lai nesamazinātu esošo finansējumu, pēc tikšanās ar veselības ministru aģentūrai LETA apstiprināja Reģionālo attīstības centru un novadu apvienības (RACA) izpilddirektors Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija).
RACA ir nosūtījusi veselības ministram oficiālu vēstuli, aicinot uz steidzamu tikšanos saistībā ar plānoto būtisko reģionālo slimnīcu finansējuma samazinājumu šogad.
Pašvaldības pauž bažas par VM sniegto informāciju slimnīcām, kas liecinot, ka reģionālajām slimnīcām finansējums stacionārajiem pakalpojumiem varētu tikt būtiski samazināts. Pašvaldību ieskatā šāds lēmums rada tiešus riskus veselības aprūpes pieejamībai reģionos, apdraud līdz šim veiktās investīcijas slimnīcu attīstībā un var novest pie ārstniecības personāla aizplūšanas no reģioniem. Vienlaikus tas palielinātu pacientu plūsmu uz Rīgu un vēl vairāk noslogotu universitāšu slimnīcas.
Arī Latvijas Slimnīcu biedrības vadītājs Jevgēnijs Kalējs paudis bažas par būtisku finansējuma samazinājumu vairākās ārstniecības iestādēs, tostarp Cēsīs, Ventspilī un Madonā.
Slimnīcu tīkla reformas virzībai iebildusi arī Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA). Arodbiedrība paudusi, ka informatīvā ziņojuma sabiedriskās apspriešanas procesā formāli tika iesaistīti dažādi nozares pārstāvji, kuru iebildumi un precizējumi "deklaratīvi tika atzīmēti kā ņemti vērā". Vienlaikus ziņojuma galīgajā redakcijā joprojām trūkstot padziļinātas analīzes, skaidru kritēriju un konkrētu, izmērāmu risinājumu, kas ļautu pārliecinoši izvērtēt paredzēto pārmaiņu ietekmi, uzskata LVSADA.