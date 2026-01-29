Talsu luterāņu baznīca, kas ir vecākā mūra ēka.
Sabiedrība
Šodien 04:57
Augstu novērtēts ceļojumu fotogrāfs iemūžina viena Latvijas novada skaistumu
Pasaulē populārā žurnāla "National Geographic" 2025. gadā visaugstāk novērtētais ceļojumu fotogrāfs no Nīderlandes, Jans Janssen, šī gada 19.–22. janvārī apceļoja Talsus, Sabili, Dundagu, Kolku, Roju, Kalteni un Mērsragu.
Šīs ceļojuma laikā viņš iemūžināja novada gleznainākos dabas un vides skatus, kas tiks izmantoti turpmākajās starptautiskajās publikācijās. Jansens, pazīstams ar savu spēju attēlot dabu tās visā krāšņumā, sniegs pasaules auditorijai iespēju izbaudīt Latviju caur savu objektīvu.