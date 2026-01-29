Augstu novērtēts ceļojumu fotogrāfs iemūžina viena Latvijas novada skaistumu
foto: Artūrs Kapša/LETA
Talsu luterāņu baznīca, kas ir vecākā mūra ēka.
Sabiedrība

Augstu novērtēts ceļojumu fotogrāfs iemūžina viena Latvijas novada skaistumu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Pasaulē populārā žurnāla "National Geographic" 2025. gadā visaugstāk novērtētais ceļojumu fotogrāfs no Nīderlandes, Jans Janssen, šī gada 19.–22. janvārī apceļoja Talsus, Sabili, Dundagu, Kolku, Roju, Kalteni un Mērsragu.

Augstu novērtēts ceļojumu fotogrāfs iemūžina viena...

Šīs ceļojuma laikā viņš iemūžināja novada gleznainākos dabas un vides skatus, kas tiks izmantoti turpmākajās starptautiskajās publikācijās. Jansens, pazīstams ar savu spēju attēlot dabu tās visā krāšņumā, sniegs pasaules auditorijai iespēju izbaudīt Latviju caur savu objektīvu.

Tēmas

Talsu novadsNational Geographic

Citi šobrīd lasa