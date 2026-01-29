Deviņas reizes saderinātās un četras reizes precētās modeles Keitijas Praisas jaunais vīrs taisnojas par seksa pakalpojumu pagātni
Britu glamūra modele un lielāko krūšu īpašniece Lielbritānijā Keitija Praisa aizvadītajā piektdienā saderinājās devīto reizi, bet nedēļas nogalē jau apprecējās ar vīrieti, kuru pazina vien nedēļu. Šī ir viņas ceturtā laulība. Tikko sabiedrību sasniegusi jauna sensacionāla vēsts - viņas jaunais vīrs pagātnē esot sniedzis seksuālus pakalpojumus turīgām klientēm par maksu. Kas viņam pašam par to sakāms?
Keitijas Praisas un Lī Endrūsa laulības ceremonija notika Dubaijā, pēc dažām satikšanās reizēm. Jaunais vīrs komentējis nesenās baumas par žigolo darbu pēc tam, kad viņa fotogrāfijas atrastas tīmekļa lapā pieaugušajiem.
41 gadu vecais Lī Endrūss noliedz jebkādu saistību ar izveidoto profilu un apgalvo, ka tas ir "viltus", ko iespējams izveidojusi kāda no sāpinātām viņa bijušajām draudzenēm.
"Nav komentāru par šo. To izdarījis kāds, kurš mēģina mani sagraut, vai arī tas ir viltus profils, kas nav manis apstiprināts – man nav ko teikt par šo," viņš izteicās intervijā izdevumam “The Mirror”.
Lī Endrūss apprecējās ar 47 gadus veco Keitiju Praisu Dubaijā tikko aizvadītajā nedēļas nogalē, pēc tam, kad viņi viens otru pazina tikai dažas dienas, pārsteidzot fanus un ģimenes. Kopš viņu negaidītajām kāzām ir radies daudz jautājumi par jauno vīru, tostarp par attēliem, kuros viņš redzams kopā ar Īlonu Masku, un viņa apgalvojumiem par to, ka ir bijis konsultants Kīra Stārmera Leiboristu partijā.
Viņa attēls publicēts pieaugušajiem paredzētajā vietnē, izmantojot vārdu Noa. Vīrietis sevi raksturo kā "seksīgu, izglītotu profesionāli no Apvienotās Karalistes", kurš dzīvo Dubaijā un piedāvā sastādīt kompāniju turīgām klientēm, kuras gatavas maksāt 1250 ASV dolāru stundā. Tiesa, šajā profilā nav minēti seksuāli pakalpojumi.
Neskatoties uz skandālu, Lī Endrūss turpina uzturēt vieglu atmosfēru sociālajos medijos, publicējot ziņas par laulības dzīvi un jokojot par tetovējumiem un gredzeniem. Bet Keitijas Praisas draugi un ģimenes locekļi norādījuši, ka ir noraizējušies par to, cik ātri virzījās viņu attiecības, un atzinuši, ka nav pārliecināti, kas īsti ir Lī.
Endrūsa “Instagram” profilā norādīts, ka viņš ir “Aura Group Future Urban Travel 2027” izpilddirektors un “Space X Hybrid Fitness” investors. Viņš arī dalījies ar fotogrāfijām no dzīves Dubaijā, kur ceļi krustojušies ar tādām sabiedrībā labi zināmām personībām kā Īlons Masks un Kima Kardašjana. Pirms iepazīšanās ar Keitiju Praisu viņš bija precējies ar 41 gadu veco fitnesa treneri Dinu Tadži.
Zināms, ka četrus mēnešus pirms kāzām ar Keitiju Lī Endrūss bildinājis citu sievieti Alanu Persivalu, izmantojot identisku viesnīcas numuriņu un tādu pašu rožu ziedlapiņu izkārtojumu ar jautājumu: "Vai tu mani precēsi?"