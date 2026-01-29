Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izlietoti 117,1 miljoni eiro - vairāk nekā plānots
Neparedzētiem gadījumiem pagājušajā gadā izlietots 117,1 miljons eiro, kas ir par 6,7% vairāk, nekā sākotnēji budžetā bija paredzēts, liecina Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) publiskotā informācija.
Pagājušā gada budžetā līdzekļiem neplānotiem gadījumiem tika ieplānoti 109,7 miljoni eiro.
Papildus tam 2025. gada decembrī tika pieņemts lēmums par apropriācijas pārdali no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmām un apakšprogrammām uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 30,5 miljonu eiro apmērā. Ņemot vērā apropriācijas palielināšanu, izlietoto līdzekļu apmērs bija 83,5% no programmā pieejamā finansējuma 2025. gadam, skaidro FDP.
Tostarp 2025. gada ceturtajā ceturksnī tika atbalstīti 48 resoru pieprasījumi par finanšu līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šo pieprasījumu kopējā summa bija 91,6 miljoni eiro. Tādējādi ceturtajā ceturksnī izlietoti 83,4% no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šim gadam plānotā finansējuma.
Ceturtajā ceturksnī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 53,819 miljoni eiro piešķirti septiņiem Veselības ministrijas pieprasījumiem, 22,79 miljoni eiro piešķirti sešiem Satiksmes ministrijas pieprasījumiem, 4,68 miljoni eiro - pieciem Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījumiem, bet 4,296 miljoni eiro - 12 Zemkopības ministrijas pieprasījumiem.
Vēl 1,482 miljoni eiro piešķirti pieprasījumam mērķdotācijām pašvaldībām, 1,448 miljoni eiro - septiņiem Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījumiem, 1,436 miljoni eiro - četriem Iekšlietu ministrijas pieprasījumam, bet 1,08 miljoni eiro - diviem Kultūras ministrijas pieprasījumiem.
Savukārt 503 604 eiro piešķirti vienam Finanšu ministrijas pieprasījumam, 26 949 eiro - diviem Ministru kabineta pieprasījumiem, bet 7500 eiro piešķirti vienam Ārlietu ministrijas pieprasījumam.
Līdzekļus no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai, un citiem neparedzētiem gadījumiem. Līdzekļus pieprasa attiecīgās nozares ministrija.