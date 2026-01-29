“Blue Jackets” ar Merzļikinu vārtos uzvar “Flyers”
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins trešdien kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē.
"Blue Jackets" mājās ar 5:3 (2:1, 1:0, 2:2) uzvarēja Filadelfijas "Flyers", kurai savainojuma dēļ nevar palīdzēt Rodrigo Ābols.
Merzļikins atvairīja 24 no 27 pretinieku metieniem, atvairot 88,9% raidījumu. Šosezon latvietis piedalījies 19 mačos, kuros izcīnījis deviņas uzvaras, vidēji ielaidis 3,76 ripas un atvairījis 88,2% metienu.
"Flyers" rindās ar "hat-trick" izcēlās Treviss Koneknijs, kurš vienīgais pārspēja Merzļikinu.
"Blue Jackets" hokejisti pa Dana Vladara sargātajiem vārtiem meta 30 reizes, pēdējo no ripām raidot tukšos vārtos. Mājiniekiem vārtus guva Čārlijs Koils, Kirils Marčenko, Ēriks Gudrbansons, Šons Monahans un Matjē Olivjē.
Austrumu konferencē "Blue Jackets" ar 57 punktiem 52 spēlēs ieņem 11. vietu, bet "Flyers" ar 57 punktiem 52 spēlēs ir desmitajā vietā.