Eiropa zaudē kontroli: aizmirsta bīstama infekcija oficiāli ir atgriezusies
Armēnija, Austrija, Azerbaidžāna, Spānija, Apvienotā Karaliste un Uzbekistāna zaudējušas masalu brīvo valstu statusu, ņemot vērā gadījumu skaita pieaugumu 2024. gadā.
Masalas vēl nav palikušas pagātnē: Eiropā pieaug saslimstības gadījumu skaits, un valstis nesasniedz vakcinācijas mērķus.
Armēnija, Austrija, Azerbaidžāna, Spānija, Apvienotā Karaliste un Uzbekistāna ir atkārtoti reģistrējušas endēmisko masalu pārnesi pēc gadījumu skaita 2024. gadā, pirmdien paziņoja Pasaules Veselības organizācija (PVO).
Valsts zaudē masalu brīvas statusu, ja vīruss atgriežas un pārnese tiek uzturēta nepārtraukti vairāk nekā gadu.
"Pateicoties pastiprinātajai epidemioloģiskajai uzraudzībai, uzlabotai reaģēšanai uz uzliesmojumiem un mērķtiecīgām pūlēm, lai sasniegtu nepietiekami vakcinētos sabiedrības locekļus, visas valstis var sasniegt masalu izskaušanu un uzturēt to," komentārā "Euronews Health" sacīja PVO pārstāvis Eiropā.
Starptautiskā organizācija brīdina, ka masalas bieži kļūst par pirmo slimību, kas atgriežas vakcinācijas aptveres samazināšanās gadījumā, kas uzsver steidzamo nepieciešamību pastiprināt politisko gribu un finansējumu no valstu un starptautisko organizāciju puses.
Reģistrēti jauni uzliesmojumi
2024. gadā Anglijā laboratoriski tika apstiprināti 2 911 masalu gadījumi, kas ir augstākais gada rādītājs kopš 2012. gada.
Saskaņā ar pēdējiem datiem 2025. gadā tika reģistrēti 957 gadījumi, un lielākā daļa no tiem bija bērniem līdz 10 gadiem.
"Pastāvīgie imunitātes trūkumi noveda pie masalu un citu vakcinējamām slimībām saistītā reģionālā saslimstības pieauguma 2024. gadā, kā arī pie valstu skaita samazināšanās, kas ir sasniegušas vai saglabājušas masalu izskaušanas statusu."
Spānijā gadījumu skaits pieaug katru gadu. Saskaņā ar valdības datiem 2025. gadā valstī tika reģistrēti ap 400 gadījumiem, kas ir divreiz vairāk nekā 2024. gadā, un straujš pieaugums salīdzinājumā ar 11 gadījumiem 2023. gadā.
Austrijā 2024. gadā arī tika novērots masalu uzliesmojums. Medicīniskās iestādes ziņoja par 542 gadījumiem, kas ir straujš pieaugums salīdzinājumā ar 186 gadījumiem iepriekšējā gadā.
Endēmija Eiropā
Situācija nav labāka arī citās Eiropas daļās. 2024. gadā visā Eiropas Savienībā tika ziņots par 35 212 masalu gadījumiem, kas ir desmit reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā, saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem.
Visvairāk cietuši ir zīdaiņi līdz viena gada vecumam, pēc tam bērni no viena līdz četriem gadiem.
Masalas paliek endēmiskas divpadsmit valstīs: Bosnijā un Hercegovinā, Francijā, Gruzijā, Vācijā, Itālijā, Kazahstānā, Kirgizstānā, Polijā, Rumānijā, Krievijā, Turcijā un Ukrainā.
Visvairāk gadījumu tika reģistrēti Rumānijā: 2024. gadā tur tika fiksēti 30 692 gadījumi, salīdzinot ar 3 371 gadījumiem 2023. gadā.
Ņemot vērā, ka lielākā daļa gadījumu attiecas uz nevakcinētiem cilvēkiem, Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzsver nepieciešamību saglabāt masalu vakcinācijas aptveri ar divām vakcīnas devām vismaz 95% līmenī.
Kas ir masalas un kā tās ārstē?
Masalas ir ārkārtīgi lipīgas, un, pēc aplēsēm, 90% cilvēku, kuriem nav imunitātes un kuri saskaras ar inficēto, saslimst.
Simptomi parasti parādās 10–12 dienas pēc inficēšanās un svārstās no saaukstēšanās simptomiem, piemēram, iesnām, klepus un nelielas temperatūras, līdz gaismas nepanesamībai, augstai temperatūrai un sarkaniem izsitumiem, kas izplatās visā ķermenī.
Vīruss tiek pārnests no cilvēka uz cilvēku caur elpceļu pilieniem, kas izdalās klepojot un šķaudot inficētajiem.
Nav specifiskas ārstēšanas pret masalām: slimība parasti ilgst apmēram divas nedēļas bez komplikācijām; efektīvi to novērš divas vakcīnas devas.