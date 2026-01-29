Bordo, vilna un trīs zvaigznes: atklāti Latvijas delegācijas svinīgie tērpi 2026. gada Olimpiskajām spēlēm
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) kopā ar reprezentablo tērpu partneri - itāļu modes zīmolu DAN JOHN - demonstrē Latvijas sportistu un ...
FOTO: Latvijas sportisti Olimpiskajās spēlēs startēs itāļu dizaina tērpos ar latvisku noskaņu
Ir atklāts, kādos svinīgajos tērpos Milānas–Kortīnas 2026. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs sevi pieteiks Latvijas sportisti un delegācija.
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) kopā ar reprezentablo tērpu partneri - itāļu modes zīmolu DAN JOHN - demonstrē Latvijas sportistu un delegācijas svinīgos tērpus Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm. Tērpi radīti, lai stiprinātu Komanda Latvija piederības sajūtu, vienlaikus parādot mūsu valsti starptautiskajā vidē - elegantos itāļu dizaina siluetos, ar latvisku noskaņu.
Tērpi izstrādāti, balstoties uz elegances tradīcijām - tīriem siluetiem, modernām formām un pārdomātu koptēlu, saglabājot latvisku estētiku un itāļu aktuālās dizaina tendences. Kolekcijas pamats ir pārdomāta krāsu gamma un klasisks, vienlaikus aktuāls dizains.
Tērpi veidoti tā, lai atbilstu oficiālajām prasībām, vienlaikus nodrošinot komfortu, vieglumu un pamanāmu tēlu, kas ļauj mūsu delegācijai veidot harmonisku koptēlu un izcelties starptautiskajā vidē.
“Šī sadarbība nav tikai par apģērbu - tā simbolizē Latvijas komandas spēku un pārliecību pasaulē. Reprezentablajos tērpos itāļu elegance satiekas ar latviešu raksturu, radot atpazīstamu un pamanāmu tēlu mūsu delegācijai. Tādēļ esam lepni, ka DAN JOHN ir daļa no Latvijas komandas Olimpiskajās spēlēs Itālijā,” stāsta Krišjānis Caune, SIA DJ BALTICS valdes loceklis.
Kolekcijā ietilpst bordo krāsas džemperis ar augstu apkakli un pieskaņota toņa divrindu pogu aizdares žakete, pelēcīgs divrindu pogu mētelis un gaišas bikses, veidojot vizuāli sabalansētu un elegantu kombināciju. Žaketes un mēteļa sastāvā izmantotā vilna nodrošina gan siltumu, gan dabisku kritumu, ļaujot tērpam saglabāt eleganci un komfortu, vienlaikus atspoguļojot pārliecību un gatavību pārstāvēt Latviju pasaules lielākajā sporta notikumā.
Koptēlu papildina īpaši izvēlēti akcenti. Sieviešu tērpu komplektu papildus akcentē lakatiņš ar trīs zvaigžņu simboliku. Savukārt visu delegācijas dalībnieku vienojošais aksesuārs ir zīmola GIVEN radītās īpašās “KOMANDA LATVIJA” aproce, kas iemieso trīs sudraba zvaigznes – vienotības, neatkarības un spēka simbolus. Kolekcija papildināta ar unikālu kulonu, kura centrā iestrādātas trīs apzeltītas rotējošas zvaigznes, kas nonāks pie tiem sportistiem, kas sasniegs augstākos sasniegumus.
Paredzēts, ka šos tērpus delegācijas pārstāvji izmantos oficiālajās pieņemšanās un pasākumos, gan pirms spēlēm, gan spēļu laikā, kā arī pēc spēlēm.