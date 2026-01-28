Liepājā projekta ietvaros atjaunots 41 pašvaldības dzīvoklis
Liepājā pabeigti būvdarbi projektā “Telpu grupu atjaunošana mājokļu pieejamības nodrošināšanai”, atjaunojot 41 pašvaldības dzīvokli un būtiski uzlabojot mājokļu pieejamību sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām. Projekta kopējās izmaksas 714 656,16 EUR, un daļai dzīvokļu jau noslēgti pirmie īres līgumi.
2025. gada decembrī veiksmīgi pabeigti projektā “Telpu grupu atjaunošana mājokļu pieejamības nodrošināšanai Liepājā” paredzētie būvdarbi. Projekta īstenošanas rezultātā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā ir būtiski uzlabota mājokļu pieejamība sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām, kuras pašvaldībā ir reģistrētas palīdzības saņemšanai saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1. un 2. punktu.
Projektā kopumā atjaunots 41 dzīvoklis, tai skaitā:
- 12 dzīvokļi sociālajā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11 (10 vienistabas un 2 divistabu dzīvokļi);
- 29 pašvaldības īres dzīvokļi dažādos Liepājas valstspilsētas mikrorajonos (13 vienistabas, 13 divistabu un 3 trīsistabu dzīvokļi), nodrošinot tajos kvalitatīvus un drošus dzīves apstākļus.
Veikto darbu rezultātā izīrējamie dzīvokļi ir ar pilnu iekšējo apdari, vannas un tualetes telpas ir aprīkotas ar santehniku – izlietni, jaucējkrānu, podu un dušu, savukārt virtuves telpās ierīkota izlietne un jaucējkrāns.
Projekts sniedzis nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanā, vienlaikus mazinot rindas uz pašvaldības īres un sociālajiem dzīvokļiem.
Būvdarbus projekta ietvaros veica:
- SIA “A & K BŪVE”, atjaunojot 11 dzīvokļus sociālajā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11;
- SIA “GATE L”, atjaunojot dzīvokli Atmodas Bulvārī 8A;
- SIA “RISE JE”, atjaunojot 28 dzīvokļus dažādos pilsētas mikrorajonos;
- SIA “Interbūve”, pārbūvējot dzīvokli sociālajā dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11, nodrošinot tam atbilstību vides pieejamības prasībām cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 714 656,16 EUR, no kurām:
- ERAF finansējums - 583 483,40 EUR;
- pašvaldības līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai - 102 967,66 EUR;
- ārpus projekta (pašvaldības) izmaksas - 28 205,10 EUR.
Šobrīd par daļu no izremontētajiem dzīvokļiem jau ir noslēgti pirmie īres līgumi, un Liepājas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija turpina iesniegumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu par īres tiesību piešķiršanu arī pārējos projektā atjaunotajos dzīvokļos.
Informācija par dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību pašvaldībā pieejama Liepājas valstspilsētas tīmekļvietnē: www.liepaja.lv