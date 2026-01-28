Emma Heminga atklāj sāpīgu niansi par Brūsu Vilisu: “Viņš to nekad neaptvēra”
Holivudas aktieris Brūss Viliss jau vairākus gadus vairs nav publiskajā apritē tā, kā skatītāji bija pieraduši viņu redzēt, taču viņa sieva Emma Heminga Vilisa nereti vien dalās ar to, kā ģimene turpina pielāgoties jaunai ikdienai. Nesen viņa atklājusi kādu niansi, kas liek pavisam citādāk paskatīties uz paša Brūsa izjūtām saistībā ar traģisko slimību.
Kā atklāja Emma, Brūss nekad neaptvēra, ka viņam diagnosticēta frontotemporālā demence. “Man šķiet, ka šīs situācijas svētība un vienlaikus lāsts ir tas, ka viņš nekad nesavienoja punktus, ka viņam ir šī slimība, un es par to ļoti priecājos. Es patiešām priecājos, ka viņš par to nezina,” sacīja Emma.
Emma skaidroja, ka Brūsam — līdzīgi kā citiem ar līdzīgiem stāvokļiem — ir anosognozija. Kā norāda Klīvlendas klīnika, tā ir situācija, kad “smadzenes nespēj atpazīt vienu vai vairākus citus veselības traucējumus, kas cilvēkam ir”, un to bieži novēro cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem.
Kā Emma to formulēja, “tas ir tad, kad smadzenes nespēj identificēt, kas ar tām notiek”, tāpēc “Cietais rieksts” aktieris un citi cilvēki ar anosognoziju “domā, ka tas ir viņu normālais stāvoklis”.
“Cilvēki domā, ka tas varētu būt noliegums — ka viņi negrib iet pie ārsta, jo saka: “Man viss ir labi, man viss ir labi”, bet patiesībā te ieslēdzas anosognozija. Tas nav noliegums. Vienkārši viņu smadzenes mainās. Tā ir daļa no slimības.”
Aktiera ģimene 2023. gadā paziņoja, ka viņam diagnosticēta frontotemporālā demence (FTD). Tas ir vispārīgs apzīmējums smadzeņu traucējumu grupai, kuras dēļ sāk atrofēties smadzeņu pieres un deniņu daivas, izraisot runas traucējumus, emocionālas problēmas un personības izmaiņas.
Kā Emma pastāstīja, Brūss “joprojām ļoti lielā mērā ir klātesošs savā ķermenī”, un skaidroja, ka, demencei progresējot, “mēs esam progresējuši līdzi viņam. Mēs esam pielāgojušies līdzi viņam.”
“Viņam ir veids, kā sazināties ar mani un mūsu bērniem, kas varbūt nav tāds pats, kā tu sazinātos ar savu mīļoto cilvēku, bet tas joprojām ir ļoti skaisti,” viņa sacīja. “Tas joprojām ir ļoti nozīmīgi. Tas vienkārši — tas vienkārši ir citādi. Tu iemācies pielāgoties.”