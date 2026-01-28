"Siekalainais idiots!" Masks internetā pamatīgi sastrīdas ar Polijas ārlietu ministru Sikorski
Sociālajos tīklos atkal uzvirmojis skaļš strīds starp tehnoloģiju magnātu Īlonu Masku un Polijas ārlietu ministru Radoslavu Sikorski. Mikroblogošanas vietnē “X” abi apmainījušies ar asiem un personiskiem izteicieniem saistībā ar Maskam piederošo satelītu interneta pakalpojumu “Starlink” un tā lomu Ukrainas karā.
Strīds sākās, kad Sikorskis publiski vērsās pie Maska ar jautājumu, kāpēc Krievijas spēki joprojām var izmantot “Starlink”, lai mērķētu uz Ukrainas pilsētām, un piebilda, ka pelnīšana uz kara noziegumiem var kaitēt uzņēmēja reputācijai.
Uz to Masks atbildēja īpaši skarbi, Sikorski nosaucot par “siekalainu idiotu” un norādot, ka politiķis, viņaprāt, neapzinās, ka “Starlink” ir Ukrainas militāro sakaru sistēmas mugurkauls.
Šī nav pirmā reize, kad Masks un Sikorskis publiski konfliktē.
Pērnā gada martā “X” jau izcēlās asa vārdu apmaiņa starp abiem par “Starlink” lomu Ukrainā. Toreiz strīds aizsākās pēc tam, kad Masks kritizēja miermīlīgu protestu pie Vašingtonas, kur tika izvietots milzīgs Ukrainas karogs – apmēram 40 x 60 metru liels. Demonstrācijā piedalījās vairāki simti cilvēku, kas aicināja ASV nepamest Ukrainu un sniegt tai nepieciešamo palīdzību.
Savukārt pērnā gada decembrī Sikorskis asi reaģēja uz Maska izteikumiem par Eiropas Savienību pēc tam, kad ES noteica viņam piederošajai platformai “X” 120 miljonu eiro sodu par lietotāju krāpšanu. Masks toreiz paziņoja, ka ES būtu jāatceļ, lai suverenitāte tiktu atdota atpakaļ individuālajām valstīm.
“ES ir jāatceļ, un suverenitāte jāatgriež individuālajām valstīm, lai valdības varētu labāk pārstāvēt savus iedzīvotājus,” platformā “X” rakstīja Masks.
Viņš arī jautāja, cik ilgi ES vēl pastāvēs, un pārpublicēja ierakstu, kurā Eiropas Savienība tika pielīdzināta Ceturtajam reiham. Uz to Sikorskis atbildēja dzēlīgi: “Dodies uz Marsu. Tur necenzē nacistu sveicienus.”