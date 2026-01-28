FOTO: Rīgā izskanējis vērienīgais "Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts 2026"

Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts
Rīgas Kongresu namā izskanējis grandiozais "Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts 2026", kas iezīmēja šī pasākumu cikla trešās desmitgades sākumu.
Otrdien, 27. janvārī, Rīgas Kongresu namā izskanēja grandiozais "Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts 2026", kas iezīmēja šī pasākumu cikla trešās desmitgades sākumu, pulcējot vadošos Latvijas orķestrus un solistus.
Vakaru pie Latvijas Nacionālās operas orķestra diriģenta pults atklāja tā mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš ar Jurjānu Andreja darbu "Simfonisks allegro". Šis 1880. gadā tapušais opuss tiek uzskatīts par latviešu simfoniskās mūzikas pamatakmeni.
Koncertā izskanēja arī Pētera Vaska Otrais koncerts vijolei un orķestrim "Vakara gaismā", kas tapis pandēmijas laikā. To interpretēja vijolniece Vineta Sareika kopā ar valsts kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā.
Simfoniskās mūzikas programmu bagātināja Jāņa Ivanova 19. simfonija – vēlīns, eksistenciālām pārdomām piesātināts darbs, kuru diriģēja Guntis Kuzma.
Liepājas Simfoniskais orķestris diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā atskaņoja Romualda Kalsona simfonisko poēmu "Retrospekcija", kas savulaik pirmatskaņojumu piedzīvoja Maskavā. Tāpat Liepājas orķestris kopā ar pianistu Reini Zariņu piešķīra jaunu elpu Volfganga Dārziņa Otrajam koncertam klavierēm un orķestrim, kas sarakstīts pirms komponista došanās trimdā un pirmoreiz izskanēja 1939. gadā.
Šis gads iezīmē nozīmīgus pavērsienus Latvijas simfonisko kolektīvu darbībā: "Sinfonietta Rīga" aizvada savu 20. jubilejas sezonu, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris svin 100. koncertsezonu, bet Liepājas Simfoniskajam orķestrim rit jau 145. sezona.