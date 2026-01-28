VIDEO: Lielais Koncerts atklāj aizkulises un svin piecu gadu jubileju
Svinot Lielais Koncerts piecu gadu jubileju, skatītājiem tiek piedāvāta daudzsēriju īsfilmu sērija, kas ļauj ielūkoties šī īpašā projekta aizkulisēs un sajust tā patieso dvēseli.
Atceroties Lielais Koncerts idejas autoru Olafu Saulrieti un koncerta tapšanas pirmsākumus pie skatītājiem nonāk filmas pirmā sērija –“Ceļš uz Lielais Koncerts – kā viss sākās: idejas dzimšana.”
Lielais Koncerts vadītāja Elīna Zālīte-Saulrieta atklāj stāstu par ideju, kas briedusi vairākus gadu desmitus. Tās aizmetnis meklējams divtūkstošo gadu sākumā – kādā siltā vasaras naktī pie Ineša ezera, kad draugu lokā pie ugunskura Elīna un Olafs dziedājuši dažādas latviešu dziesmas. Dziedāšanu sadzirdēja jaunieši ezera otrā krastā – viņi atnāca un lūdza vai var pievienoties un arī dziedāt līdzi. Šis vienkāršais, patiesais sadziedāšanās mirklis kļuva par pamatu idejai par lielo kopdziedāšanu, kas vēlāk izauga par Lielo Koncertu.
Kā atceras Elīna, Olafs bija cilvēks, kurš idejas ne tikai izsapņoja, bet arī īstenoja. Kad viņš uzrunāja Gustavo un Papachi, ideja aizrāva visu komandu, un nepārtrauktās radošās sarunās dzima pirmais koncerts – jau uzreiz ar vērienu. Kopš tā brīža katrs nākamais koncerts pulcējis arvien vairāk skatītāju, un šogad Mežaparkā sadziedāsies vairāk nekā 35 000 cilvēku.
Diemžēl Olafa vairs nav mūsu vidū, taču Lielais Koncerts dzīvo tālāk. Tā organizēšanu turpina viņa sieva Elīna kopā ar komandu – Gustavo, Papachi, Shipsea un citiem domubiedriem. Šajā video viņi atskatās uz pašu sākumu – uz laiku, kad ideja vēl tikai dzima, bet jau spēja aizraut gan viņus pašus, gan vēlāk arī tūkstošiem skatītāju visā Latvijā.
Elīna skaidro, ka šis ir veids, kā jaunajai paaudzei nododam mūsu kultūras mantojumu - lielās dziesmas latviešu valodā. Jaunās aranžijās, jaunās mākslinieku sadarbības leģendārās dziesmas izskan ar jaunu jaudu. Lielais Koncerts ir kļuvis par tradīciju , kur piedalās un kopā dzied dažādas paaudzes.
Šī gada jubilejas koncertā – 5. Lielais Koncerts 30. maijā Mežaparkā – skanēs gan skatītāju balsojumā izvēlētās dziesmas no iepriekšējiem gadiem, gan arī jauni skaņdarbi un mākslinieki, kas līdz šim uz Lielais Koncerts skatuves vēl nav bijuši.
Svinot piecu gadu jubileju, koncerta organizatori dāvās klausītājiem gan skaistākos mirkļus no iepriekšējiem gadiem, gan pavisam jaunas aranžijas un negaidītas muzikālās satikšanās. Dziesmas, kuras iemīļojušas paaudzes, šoreiz izskanēs jaunās krāsās un īpašos muzikālos apvienojumos.
Uz skatuves šogad kāps izcilākie Latvijas mākslinieki – Intars Busulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Ods, grupas “Līvi”, “Instrumenti”, “Singapūras Satīns” un vēl daudzi citi, kuru vārdi vēl tiks atklāti, tuvojoties pasākumam.
Kā vienmēr, galvenais koncerta dalībnieks būs Latvijā lielākais skatītāju kopkoris, kas kopā ar īpašo Lielā Koncerta bigbendu un stīgu orķestri, diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, piešķirs svētkiem nepārspējamu skanējumu un vienotības sajūtu.