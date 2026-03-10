Teodoram Bļugeram liels spēles laiks "Canucks" otrajā zaudējumā pēc kārtas
Zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā pirmdien piedzīvoja Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" komanda, kas savā laukumā nespēja gūt vārtus pret Otavas "Senators".
"Canucks" piekāpās ar 0:2 (0:0, 0:1, 0:1), pretiniekiem tiekot pie punktiem jau septītajā mačā pēc kārtas.
Bļugers uz ledus bija 18 minūtes un 45 sekundes, kas bija otrs lielākais laiks uzbrucēju vidū, un četras minūtes un 31 sekundi no tām spēlēja mazākumā. Latvijas uzbrucējs izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, veica divus spēka paņēmienus, pārtvēra vienu pretinieku piespēli, bloķēja vienu metienu un uzvarēja sešos no 11 iemetieniem, maču noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu.
Spēles 31. minūtē viesu rindās vārtus guva Ridlijs Greigs, bet 59. minūtē ripu tukšos mājinieku vārtos ieraidīja Breidijs Tkačaks. "Senators" rindās vārtsargs Džeimss Raimers atvairīja visus 16 mājinieku metienus, tiekot pie pirmās "sausās" spēles šosezon un 32. mača NHL karjerā bez ielaistiem vārtiem. Mājinieku vārtsargs Kevins Lankinens tika galā ar 21 no 22 mestajām ripām.
Citā spēlē zaudējumu piedzīvoja arī latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets", kas savā laukumā papildlaikā ar 4:5 (1:2, 2:1, 1:1, 0:1) atzina Losandželosas "Kings" pārākumu. Mājinieku vārtos Džets Grīvzs atvairīja 26 no 31 metiena jeb 83,9%.
Uzvarētāju sastāvā divus vārtus guva Adrians Kempe, kura kontā arī precīzais metiens papildlaika trešajā minūtē, 1+2 sakrāja Braiens Dumulēns, bet 1+1 savā kontā ierakstīja Artēmijs Panarins un Skots Lotons. "Blue Jackets" rindās divus vārtus guva Konors Gārlends, bet pa reizei precīzi bija Dentons Mateičaks un Kirils Marčenko.
Kolumbusas komandai šis bija otrais zaudējums papildlaikā pēc kārtas, tomēr komanda izcīnījusi punktus sešos secīgos mačos un ar 74 punktiem 63 spēlēs Austrumu konferencē ieņem devīto vietu, savukārt "Canucks" ar 46 punktiem 64 mačos ir pārliecinošā pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā.