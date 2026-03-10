Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā dzīvību zaudējis viens cilvēks.
Šodien 09:43
Aizvadīta traģiskā diennaktī uz Latvijas ceļiem - bojā gājis viens cilvēks un četri cietuši
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā dzīvību zaudējis viens cilvēks, kā arī cietuši četri cilvēki, tostarp divi gājēji un viens velosipēdists, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Kopumā valstī reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem četri bijuši ar cietušajiem. Lielākā daļa negadījumu notikusi Rīgas reģionā, kur reģistrēti 70 ceļu satiksmes negadījumi un traumas guvuši četri cilvēki.
Aizvadītās diennakts laikā pieķerti astoņi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Pieciem no viņiem piemērota kriminālatbildība, bet trijos gadījumos šoferi tikuši cauri ar administratīvo atbildību.
Kopumā ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu jomā reģistrēti 517 administratīvie pārkāpumi, tostarp 172 gadījumi, kad vadītāji pārsnieguši atļauto braukšanas ātrumu.