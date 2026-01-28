Vietām sniega sega pieaugusi pat par 10 centimetriem. Kur sasnidzis visvairāk?
Kopš otrdienas pēcpusdienas visvairāk uzsnidzis Zemgalē un Dienvidkurzemē, kur sniega segas biezums daudzviet pieaudzis par 9-10 centimetriem.
Bauskā sniega dziļums palielinājies no 12 līdz 22 centimetriem, Jelgavas novērojumu stacijā - no 14 līdz 24 centimetriem, Dobelē - no 16 līdz 25 centimetriem, Saldū - no 21 līdz 30 centimetriem, Kalnciemā - no 17 līdz 24 centimetriem, iecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Citās novērojumu stacijās sniega kārtas augstums plkst. 5 bija no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 30 centimetriem Krāslavas novada Piedrujā un 36 centimetriem Dagdā.
LVĢMC novērojumu stacijās sniega segu mēra ultraskaņas sensors speciāli sagatavotā laukumā. Meteoroloģiskās stacijas parasti atrodas atklātā vietā, un novērojumu punktā vējš nereti nopūš sniegu vai dažkārt izveido kupenu, tādēļ vidējais sniega biezums apkārtnē var būtiski atšķirties no tā, kas izmērīts novērojumu stacijā.
Trešdienas rītā galvenokārt Latvijas dienvidu daļā turpina snigt un nedaudz putināt. Debesis mākoņainas, Ziemeļvidzemē mākoņu ir mazāk.
Pūš mērens ziemeļaustrumu vējš, Kolkā reģistrētas brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Gaisa kvalitāte galvenokārt laba.
Gaisa temperatūra piecos rītā bija no -5,5 grādiem Ventspilī līdz -14,1 grādam Alūksnē.
Rīgā apmācies laiks, nedaudz snieg, pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 4-6 metri sekundē, gaisa temperatūra -9..-10 grādi. Novērojumu stacijā pilsētas centrā ir 16 centimetri sniega.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,0 grādiem Kolkā un Liepājas ostā līdz -10,6 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 27. janvārī bija +22 grādi Spānijas austrumu piekrastē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -38 grādi kalnu ielejās Norvēģijā.