Traģiskais ugunsgrēks Ventspilī: kaimiņi min iespējamo cēloni - “bojāgājušajai mājās bija veca spirālveida sildierīce”
Pēc otrdienas rīta traģēdijas Ventspilī, kur ugunsgrēkā deviņstāvu mājas pirmajā stāvā dzīvību zaudēja 63 gadus veca sieviete, notikuma vietā uzklausīti arī nama iedzīvotāji. Kaimiņi dalās ar redzēto un dzirdēto par degšanas apstākļiem, kā arī izsaka versijas par iespējamo ugunsgrēka izcelšanos un to, kāpēc sievietei neizdevās izglābties.
Kā Jauns.lv ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), izsaukums uz kādu daudzdzīvokļa ēku Ventspilī tika saņemts pirms plkst. 9.00. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji secināja, ka kādā dzīvoklī ēkas pirmajā stāvā izcēlies ugunsgrēks - tajā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā.
No ēkas tika izglābti 10 cilvēki, no tiem septiņi ar glābšanas masku palīdzību, bet trīs ar bomkāpņu palīdzību. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ziņo, ka ierodoties notikuma vietā mediķi konstatēja viena cilvēka nāvi.
Kaimiņš, kurš dzīvo blakus dzīvoklī, TV3 raidījumā "Degpunktā" stāsta, ka degšana bijusi ļoti spēcīga. Viņš notikušo raksturo kā iespaidīgu un biedējošu, piebilstot, ka brīdī, kad ugunsdzēsēji atvēruši durvis, neko nav bijis iespējams saskatīt — redzama bijusi vien liesmu masa.
Lai gan kāpņutelpas konstrukcija ir tāda, ka augšstāvu kaimiņiem, visticamāk, nebūs jāatmazgā sienas no tumšajiem nosēdumiem, degšanas sekas juta arī viņi. “Mūsu logi arī iziet uz to pusi, un lodžijas līmenī parādījās dūmu mākoņi. Tie bija balti un melni, un bija ļoti spēcīga deguma smarža. Tāpēc dzīvoklī bija pat tāds plīvurs, kā migla no šī gaisa,” saka mājas iedzīvotāja Valentīna.
Satiktie Inženieru ielas nama iedzīvotāji stāsta, ka ikdienā ar dzīvoklī dzīvojošo sievieti nav komunicējuši. Valentīna savukārt no apkārtējiem dzirdējusi gan iespējamās ugunsgrēka izcelšanās versijas, gan arī to, kāpēc sievietei nelaimē neizdevās izdzīvot.
“Tikai no kaimiņu stāstiem zinājām, ka sieviete ir invalīde. No dūmiem, visdrīzāk, nosmaka. Es neredzēju, jo mēs tur neizgājām. Bet kaimiņi saka, ka viņu iznesa, bet viņa jau bija tādā stāvoklī, ka vairs nebija dzīva. Viņa nevarēja staigāt un, šķiet, ugunsgrēks izcēlās no sildierīces. Viņai bija kāda veca spirālveida un, šķiet, ugunsgrēks izcēlās no tās,” saka Valentīna.
VUGD norāda, ka šis gads Latvijā iesācies ļoti traģiski. Lai gan ugunsgrēku skaits saglabājas aizvadītā gada līmenī, to sekas ir daudz traģiskākas - šogad līdz 18. janvārim ugunsgrēki Latvijā jau bija laupījuši deviņu cilvēku dzīvības. VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju būt īpaši atbildīgam un piesardzīgam, apsildot mājokli, jo katra neuzmanība var maksāt ļoti dārgi.
Ja izceļas ugunsgrēks, par to savlaicīgi brīdinās darbspējīgs dūmu detektors! Savukārt, ja nelaime tomēr notikusi, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112, lai ugunsdzēsēji glābēji varētu doties palīgā!