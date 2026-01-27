Drošības plāns par miljardiem: Latvija SAFE aizdevumu tērēs bruņutehnikai un pretgaisa sistēmām
Latvija 3,49 miljardu eiro lielo aizdevumu no jaunizveidotā Eiropas Drošības rīcības fonda (SAFE) tuvākajos gados plāno izmantot bruņutehnikas iegādei, pretgaisa sistēmām un citiem mērķiem.
Eiropas Komisija (EK) ir devusi zaļo gaismu otrajai valstu aizsardzības plānu grupai SAFE ietvaros, sperot vēl vienu nozīmīgu soli Eiropas Savienības (ES) drošības stiprināšanā. EK ir iesniegusi ES Padomei priekšlikumu apstiprināt finansiālo aizdevumu aptuveni 74 miljardu eiro apmērā kopumā astoņām valstīm - Latvijai, Igaunijai, Lietuvai, Polijai, Somijai, Grieķijai, Itālijai un Slovākijai, informēja Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļā.
Šis lēmums pieņemts pēc rūpīgas valstu nacionālo aizsardzības investīciju plānu izvērtēšanas. Komisija paver ceļu pirmajam zemu izmaksu ilgtermiņa aizdevumu posmam, kas ļaus šīm valstīm steidzami palielināt militāro gatavību un iegādāties mūsdienīgu aizsardzības aprīkojumu. Vienlaikus šis regulējums padziļina Ukrainas integrāciju ES drošības ekosistēmā, nodrošinot, ka Eiropas atbalsts ir gan operatīvs, gan ilgtspējīgs.
Finansējuma apjoms katrai valstij provizoriski tika noteikts pērnā gada septembrī, pamatojoties uz solidaritātes un caurspīdīguma principiem. Pēc aizdevuma līgumu parakstīšanas šīm astoņām dalībvalstīm kopumā būs pieejami aptuveni 74 miljardi eiro, no kuriem Latvijai potenciāli piešķirti 3,49 miljardi eiro. Šie līdzekļi sniegs būtisku ieguldījumu stratēģisko spēju stiprināšanai tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams, norāda AM.
Pēc komisijas izvērtējuma pabeigšanas padomei tagad ir četras nedēļas, lai pieņemtu īstenošanas lēmumus. Pēc to apstiprināšanas komisija pabeigs aizdevuma līgumu izstrādi, un pirmie maksājumi gaidāmi jau 2026. gada martā. Vienlaikus komisija turpina izvērtēt arī pārējo dalībvalstu iesniegtos plānus.
SAFE finansējumu Latvijā plāno ieguldīt, attīstot Mehanizēto kājnieku brigādi, nodrošinot atbilstoša līmeņa bruņutehniku un kaujas atbalsta spējas. Tāpat ar finansējumu plānots attīstīt kaujas spējīgas divīzijas līmeņa atbalsta vienības, tostarp, artilērijas, pretgaisa aizsardzības un izlūkošanas spējas.
Tāpat naudu paredzēts tērēt, veidojot munīcijas krājumus un kaujas nodrošinājuma spējas, kas spētu atbalstīt gan nacionālās, gan NATO vienības. Finansējums arī tiks ieguldīts gan bezpilota spēju attīstībā, gan nacionālās pretdarbības spēju pilnveidošanā bezpilota sistēmām.
SAFE ir ES izveidots finanšu instruments, kas ļauj tās dalībvalstīm aizņemties no EK papildu finanšu resursus kritisko aizsardzības spēju iztrūkumu mazināšanai, kā arī veicina aizsardzības investīciju palielināšanu un Eiropas aizsardzības industrijas stiprināšanu.