Atklāj, kas būs atbildīgs par valsts materiālo rezervju administrēšanu
]Par valsts materiālo rezervju administrēšanu atbildīgs būs SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" nolemts Ministru kabineta Krīzes vadības sēdē.
Kā pēc sēdes žurnālistiem pastāstīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), šodien slēgtā formātā apspriesti vairāki valstij nozīmīgi temati. Siliņa uzsvēra, ka īpaša uzmanība veltīta valsts materiālajām rezervēm. Sēdē panāktā vienošanās paredz, ka rezerves tiks pārvaldītas centralizēti, un par to administrēšanu būs atbildīgs "Possessor".
Pēc viņas teiktā, mērķis ir izveidot caurskatāmu sistēmu, kurā reāllaikā redzams, kur atrodas nepieciešamās rezerves un kā tās tiek novirzītas. Premjere paskaidroja, ka šī sistēma darbotos līdzīgi kā lietotnes, kurās iespējams izsekot pasūtījuma piegādei. "Cilvēkam būtu jāspēj redzēt, kur konkrētā rezerve atrodas un kā tā tiek pārvietota. Savukārt iepirkumi, glabāšana un resursu plānošana joprojām paliks nozares ministriju pārziņā," norādīja Siliņa.
"Possessor" 2025. gada deviņos mēnešos strādāja ar 1,851 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 17% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, bet kompānijas peļņa samazinājās par 77,3% un bija 326 917 eiro, liecina "Possessor" publiskotā informācija.
"Possessor" privatizē un pārdod nekustamos īpašumus, administrē privatizācijas sertifikātu apriti, pārvalda kapitāla daļas, pilda centrālās krājumu uzturēšanas struktūras uzdevumus, uzrauga zemas īres mājokļu būvniecības programmu un nodrošina iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā.
Uzņēmums reģistrēts 1994. gadā, un tā pamatkapitāls ir 446,065 miljoni eiro. Koncernā ietilpst meitassabiedrības likvidējamā AS "Reverta", SIA "REAP" un likvidējamā SIA "FeLM". "Possessor" akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija.
Jau ziņots, ka šodien notika Ministru kabineta Krīzes vadības sēde, kas turpmāk būs galvenais formāts stratēģisku lēmumu pieņemšanai krīžu vadības un valsts apdraudējuma pārvarēšanas jomā.
Līdz ar to turpmāk, atbilstoši situācijai, tiks sasauktas gan sēdes valsts aizsardzības un drošības plānošanas dokumentu izskatīšanai, gan mācību sēdes gatavības pārbaudei, gan sēdes reālu krīžu situāciju risināšanai. Krīzes vadības centrs savu darbību sāka 2025. gada 1. jūlijā, pakāpeniski pārņemot līdzšinējo krīzes vadības funkciju nodrošināšanu.