Premjere Siliņa uz 2026. gada olimpiskajām spēlēm dosies kā goda viešņa ar trim pavadošajām personām
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) gaidāmās Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskās spēles plāno apmeklēt kopā ar trim pavadošajām personām no viņas biroja, aģentūrai LETA apliecināja premjeres padomniece Anna Ūdre.
Siliņa, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) iekļauti Latvijas Olimpiskajā delegācijā "Milāna-Kortīna 2026" kā goda viesi.
Ar Siliņu uz Itāliju dosies arī trīs viņas biroja pārstāves - tā vadītāja Ieva Zīberga, konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne, kā arī konsultante digitālās komunikācijas jautājumos Paula Muizinika.
Šīs būs pirmās olimpiskās spēles, kuras Siliņa kā amatpersona apmeklēs.
Kā aģentūrai LETA pavēstīja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis, uz Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm Valsts prezidents Rinkēvičs dosies ar trīs pavadošajām personām - Valsts prezidenta kancelejas vadītāju Gundu Reiri, Valsts prezidenta ārlietu padomnieku Edvīnu Severu un Valsts prezidenta protokola vadītāju Sabīni Švāni-Stankeviču.
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) kā par sportu atbildīgā institūcija valstī būs pārstāvēta gan olimpisko spēļu atklāšanas, gan spēļu noslēguma ceremonijā, aģentūrai LETA pavēstīja izglītības un zinātnes ministres padomnieks Renārs Lazdiņš. Uz atklāšanas ceremoniju dosies IZM parlamentārais sekretārs Dāvis Mārtiņš Daugavietis bez pavadošām personām, bet noslēguma ceremoniju apmeklēs Melbārde ar, maksimums, vienu pavadošo personu. Šobrīd vēl nav zināms, kura būs pavadošā persona, kas dosies līdzi Melbārdei.
Jau vēstīts, ka Latvijas Olimpiskās komitejas apstiprinātajā Latvijas delegācijā būs 68 sportisti, kas ir visu laiku lielākā pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs. Nākamās ziemas olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 22. februārim.