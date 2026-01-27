FOTO, VIDEO: Vairāk nekā 100 cilvēku šodien pulcējās Biķernieku memoriālā, lai pieminētu holokausta upurus
Atzīmējot Starptautisko Holokausta upuru piemiņas dienu, šodien piemiņas pasākumā Biķernieku memoriālā Rīgā garīdznieki aicināja godāt dzīvību un cīnīties par labo.
Vairāk nekā 100 cilvēku šodien pulcējās Biķernieku memoriālā, lai pieminētu 35 000 dažādu ticību un tautību cilvēkus, kuri tika noslepkavoti Biķernieku mežā.
Atzīmējot Starptautisko Holokausta upuru piemiņas dienu, šodien Biķernieku memoriālā Rīgā pieminēja holokausta upurus.
Pasākumā varēja sadzirdēt dažādas valodas. Šobrīd pie memoriāla stāv ziedi ar lentītēm Igaunijas, Krievijas, Vācijas, ASV, Ukrainas, Gruzijas, Slovākijas, Francijas, Azerbaidžānas, Kolumbijas, Taizemes un citu valstu karogu krāsās.
Aizlūgumos garīdznieki pauda aicinājumus aizgājušajiem dusēt mierīgi un piedot viņu grēkus, tajā skaitā arī tiem cilvēkiem, kuri dzīvības atņēmuši.
Garīdznieks Zigmārs Atvars aicināja mācīties no vēstures un svētīt katru, kurš uzticīgi māca citiem šī notikuma sekas.
Pasākuma vadītājs un muzeja "Ebreji Latvijā" direktors Iļja Ļenskis pauda, ka šajā vietā nogalināti un apglabāti ne tikai ebreji, bet dažādu konfesiju un tautību pārstāvji, nacistu politiskie oponenti un psihiatrisko slimnīcu pacienti.
Šodien pasaulē jau 20. gadu atzīmē Starptautisko Holokausta upuru piemiņas dienu.
Biķerniekos atrodas lielākie nacisma upuru masu kapi Latvijā.
27. janvāris ir gadadiena kopš Aušvicas-Birkenavas nometnes atbrīvošanas, kurā Otrajā pasaules karā bojā gāja 1,1 miljons cilvēku, no kuriem vairums bija ebreji. 2005. gada novembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja šo dienu oficiāli pasludināja par Starptautisko Holokausta upuru piemiņas dienu. Kopumā Holokaustā tika nogalināti ap sešiem miljoniem ebreju.