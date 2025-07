FOTO: Rīgā godināta holokaustā cietušo ebreju piemiņa

Šogad pasākumā uzstājās goda viesi, tostarp pārstāvji no organizācijas "European March of the Living", rīdziniece un dziedātāja Aelita, Latvijas ebreju Izraēlā asociācijas priekšsēdētājs Rami Gals, kā arī Latvijas valsts iestāžu pārstāvji. Pasākumu rīkoja Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrība "Šamir".