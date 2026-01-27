Kurš nosaka zāļu cenas? Ministrs skaidro, kāpēc medikamentu cenu kritums nav tik jūtams
Lai gan recepšu medikamentu cenas Latvijā ir samazinātas, tirgū savus noteikumus joprojām diktē lieltirgotavas, aptiekas un ražotāji, atzina veselības ministrs Hosams Abu Meri . Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Latvija zāļu cenu ziņā nav dārgākā valsts Eiropā.
TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" skaidrojot cenu samazinājuma modeli, ministrs norādīja, ka recepšu medikamentiem, kuru cena bija līdz 10 eiro, tā samazināta par 10%. Savukārt zālēm, kas maksāja virs 10 eiro, samazinājums ir 15–20% apmērā. Tāpat nākotnē iecerēts atcelt 75 centu lielo farmaceita maksu tām recepšu zālēm, kas ietilpst cenu kategorijā līdz 10 eiro.
Komentējot iedzīvotāju neapmierinātību un viedokli, ka cenu kritums aptiekās nav jūtams un pastāv monopols, Abu Meri skaidroja, ka galējo cenu nosaka ne tikai aptiekas, bet arī lieltirgotavas un ražotāji, kas veido savu cenu politiku. Ministrs arī noraidīja apgalvojumu, ka Latvijā būtu dārgākie medikamenti Eiropā. "Mums ir zona: Lietuva, Latvija, Igaunija, Čehija, Polija – tur ir lētāk. Bet, ja runājam par Franciju, Vāciju, tur medikamenti ir daudz dārgāki," skaidroja politiķis.
Abu Meri iezīmēja arī nākotnes perspektīvas, norādot, ka no 2029. gada plānots ieviest jaunu "pakotni", kas ļaus mazajām valstīm solidāri iepirkt dārgos medikamentus, piemēram, onkoloģijas un reto slimību ārstēšanai, par lētāku un pieņemamāku cenu.