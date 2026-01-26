Vai "Rīgas satiksme" joprojām izmanto krievu programmatūru? Skaidro uzņēmums
Vairākus iedzīvotājus bažīgus darījušas izskanējušās ziņas, ka "Rīgas satiksme", iespējams, savā darbībā vēl joprojām izmanto Krievijā izstrādātu programmatūru "1c uzņēmums", kuras izmantošana Ukrainā ir aizliegta.
Runas izcēlušās pēc "Rīgas satiksmes" 12. janvārī izsludināto iepirkumu, kurā norādīts, ka uzņēmums meklē pakalpojumu sniedzēju "programmatūras “1C:Uzņēmums” un tās apakšsistēmu izmaiņu izstrādes nodrošināšanai".
Jāpiebilst, ka programmatūra "1C: Uzņēmums", kas starptautiski zināma kā "1C:Enterprise" ir Krievijā izstrādāta programmatūra, kas plaši tiek pielietota uzņēmuma vadības sistēmas grāmatvedībā, loģistikā u.c. biznesa procesos. Ukrainas valdība tās izmantošanu valsts iestādēm ir aizliegusi, jau 2017. gadā norādot, ka "programmatūra tiek izmantota kiberspiegošanai". Tomēr tā vēl joprojām tiek izmantota daudzviet Eiropā, tai skaitā Latvijā, kur tā tikusi lokalizēta un tiek uzturēta caur reģionālajiem partneriem.
"Gan jau, ka programmatūra ["Rīgas satiksmei"] ir aizķērusies no seniem laikiem, tomēr praktiski bijuši jau četri gadi, lai to nomainītu. Diezgan bēdīgi," par notikušo vietnē "X" izsakās Kārlis. Inga izsaka raizes par to, ka šādas programmatūras dēļ var tikt nopludināti klientu dati. "Visi "Rīgas satiksmes" klientu dati ir Maskavā," pauž sieviete.
Jānis pauž sašutumu, ka "Rīgas satiksme" tā vietā, lai nomainītu programmatūru, izsludina konkursu, lai veiktu uzlabojumus "1C". Tikmēr kāds cits apšauba, ka grāmatvedības programma varētu nodarīt kādam kaitējumu: "1C ir liels kantoris. [...] Grāmatvedības sistēmas vispār ir vairāk "framework" nekā "sistēma", to lokālajām vajadzībām vienmēr pielāgo lokālais starpnieks."
"Klientu drošība netiek apdraudēta," uzsver "Rīgas satiksme"
Kā Jauns.lv skaidro "Rīgas satiksme", "uzņēmums ir uzsācis darbības, lai varētu atteikties no 1C sistēmas". "Tāpat pērn uzņēmums veica esošās situācijas padziļinātu izvērtējumu, ko īstenoja neatkarīgs ārpakalpojuma sniedzējs, analizējot tehniskos un drošības aspektus, kā arī iespējamos alternatīvos risinājumus. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, šobrīd tiek gatavotas prasības tehniskās specifikācijas iepirkumam," norāda uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane.
"Pašlaik izmantotā informācijas sistēma darbojas izolētā, slēgtā vidē un nekādā veidā nekomunicē ar citu valstu serveriem vai ārējām sistēmām, līdz ar to klientu un uzņēmuma datu drošība netiek apdraudēta."
"Ņemot vērā publiskajā telpā un sociālajos tīklos izskanējušās bažas, informējam, ka "Rīgas satiksme" vēsturiski ir izmantojusi konkrēto resursu vadības sistēmu, kas daudzu gadu laikā ir būtiski pielāgota uzņēmuma darbības procesiem un procedūrām. Tieši šī iemesla dēļ sistēmas nomaiņa ir sarežģīts, laikietilpīgs un finansiāli ļoti dārgs process, kas īsā laika posmā var radīt riskus uzņēmuma darbības nepārtrauktībai."
"Uzņēmums apzinās nepieciešamību ilgtermiņā virzīties uz neatkarīgiem un mūsdienīgiem risinājumiem, un darbs šajā virzienā jau ir uzsākts. Esošās informācijas sistēmas pielāgojumus un uzturēšanu veic Latvijā bāzēti uzņēmumi, kuru patiesā labuma guvēji nav saistīti ar Krieviju."
"Savukārt mājaslapā esošais konkrētais iepirkums ir nepieciešams, lai vajadzības gadījumā operatīvi varētu nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību, kas saistīta ar pielāgojumiem normatīvo aktu regulējumam un biznesa procesiem pārejas periodā, kamēr tiek izstrādāti un ieviesti alternatīvi risinājumi, kas prasīs aptuveni 2–3 gadus."